Фанати переплутали Лоліту з Пугачовою

Російську співачку Лоліту Мілявську переплутали шанувальники з легендарною виконавицею Аллою Пугачовою.

Лоліта вирішила дещо змінити імідж, про що з радістю повідомила своїм фанатам. Багато з них, в свою чергу, почали порівнювати її з Примадонною російської естради, зазначивши разючу схожість двох співачок. Знімок, який спантеличив підписників Мілявської, опублікований в її Instagram-акаунті.

Так, епатажна артистка змінила зачіску і колір волосся, зазначивши, що такі зміни робить з нагоди настання весни.

Лоліта Мілявська Instagram @lolitamilyavskaya

Шанувальники почали обговорювати її схожість з Пугачовою:

"Губи дуже схожі з Аллою Борисівною. Просто фантастика!" - зазначили фанати Мілявської.

"Перепутала вас і думаю, чого ви фото Алли Борисівни виклали", - додали підписники.

Як повідомляв "Обозреватель", російська співачка Лоліта Мілявська потрапила в гучний скандал зі своїм співпродюсером Оленою Кіпер, звинувативши її в незаконному розпорядженні інтелектуальною власністю і "крадіжці" 6 мільйонів рублів.