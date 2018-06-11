"Євробачення-2019": названо остаточний список міст-претендентів на проведення конкурсу

Ізраїльський уряд визначив остаточний список міст, де може пройти міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019".

Так, за право провести одне з найвідоміших музичних змагань боротимуться Єрусалим, столиця держави Тель-Авів, курортне місто Ейлат і головне місто-порт Хайфа. Крім цього, уряд уточнив, що не втручатиметься у процес визначення місця проведення "Євробачення", пише The Times of Israel.

Влада прийняла рішення не впливати на кінцевий вибір населеного пункту для музичного заходу, в першу чергу через побоювання, що міністри зашкодять "Євробаченню", наполягаючи на його проведенні у Єрусалимі.

"Євробачення-2019" grodnonews.by

В уряді вирішили залишити всі переговори з питань організації конкурсу ізраїльському громадському мовнику Kan.

Раніше місцеві політики наполягали на тому, що місцем проведення конкурсу має бути столиця, незважаючи на те, що в такому разі деякі країни або артисти можуть відмовитися від участі у "Євробаченні" у зв'язку з його політизацією.

Міжнародна спільнота не визнає Єрусалим столицею Ізраїлю. Статус міста має бути визначений через угоду між Ізраїлем і Палестиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль прийматиме "Євробачення-2019" після перемоги своєї конкурсантки Нетти Барзілай у Португалії. Спочатку повідомлення про те, що пісенний конкурс відбудеться саме у Єрусалимі, опублікував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Однак проведення заходу саме там не є обов'язковою умовою. Раніше організатори "Євробачення" попросили гостей пісенного конкурсу у наступному році не поспішати з купівлею квитків на захід. Причиною виявився неоднозначний статус Єрусалима, в якому заплановане проведення концертів.