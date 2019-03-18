Євробачення-2019: експерти назвали ймовірного переможця

Експерти у сфері Євробачення з Іспанії оцінили шанси представників різних країн на перемогу в музичному конкурсі поточного року і назвали ймовірного фаворита.
Як пише місцева газета El Periodico, першу трійку місць вони прогнозують Нідерландам, Швеції та Росії.
Так, іспанці впевнені, що цього року перемога дістанеться представнику Нідерландів Дункану Лоуренсу з піснею Arcade, яка раптово обійшла в рейтингах букмекерів представника Росії Сергія Лазарєва.
Друге місце експерти віддали співаку зі Швеції Джону Людвіку і його пісні Too late for love. Газета вказала на те, що учасники від скандинавської країни в останні роки регулярно потрапляють у десятку лідерів Євробачення.
Ну а колишній фаворит букмекерських прогнозів Сергій Лазарєв, згідно з оцінками, має посісти третє місце. На конкурсі він виконає пісню Scream.
Характерно, що раніше, у 2016 році, Сергій Лазарєв вже посідав третє місце на конкурсі Євробачення у Стокгольмі (Швеція).
Як писав раніше OBOZREVATEL, в Росії розкритикували конкурсну пісню Сергія Лазарєва Scream. Опублікований у мережі відеокліп режисера Костянтина Черепкова зібрав багато негативних відгуків користувачів YouTube та Instagram.
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