Єрусалим можуть позбавити "Євробачення-2019"

Організатори "Євробачення" закликали шанувальників пісенного конкурсу не поспішати з купівлею квитків до Єрусалиму, де попередньо уряд Ізраїлю планує провести "Євробачення-2019" після перемоги співачки Нетти Барзілай у Португалії.

Про це представники головного музичного змагання Європи написали на офіційній сторінці конкурсу у Facebook. Річ у тім, що місто може так і не отримати право приймати "Євробачення" через свій невизначений статус, а також нещодавні скандальні події, пов'язані з перенесенням американського посольства.

Незабаром після перемоги ізраїльської співачки Нетти Барзілай на "Євробаченні-2018" мережу облетіла новина, що приймати конкурс наступного року буде саме Єрусалим, що не є обов'язковою умовою для його проведення.

"Нетта, ти принесла велику славу Ізраїлю. Наступного року - в Єрусалимі!" - написав у своєму Twitter прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ще до офіційного узгодження місця проведення конкурсу з Європейською мовною спілкою (ЄМС).

נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/l0z6QF7lS9 - Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 травня 2018 р.

Подібна заява не викликала б суперечок, якби мова йшла про іншу країну та інше місто, проте ситуація з Єрусалимом є дещо особливою.

Питання щодо східної частині стародавнього міста залишається однією з головних проблем у палестино-ізраїльському конфлікті. Східний Єрусалим був зайнятий єврейською державою вже у 60-х роках ХХ століття, і відтоді уряд країни незмінно заявляє, що об'єднане місто є столицею Ізраїлю, що дуже суперечить намірам палестинців.

У грудні минулого року президент США Дональд Трамп, виконуючи одну зі своїх передвиборних обіцянок, оголосив перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму, що фактично означало визнання Білим домом міста як столиці Ізраїлю. Дане рішення обурило Євросоюз та арабські держави.

Посольство США таки перенесли 14 травня. Урочистий захід призвів до масових протестів палестинців, в результаті чого на кордоні сектора Газа сталися кровопролитні зіткнення.

У регламенті пісенного конкурсу прописаний пункт про його аполітичність, саме тому Єрусалиму потенційно можуть не дати право провести "Євробачення" у травні 2019 року.

"Вже чекаєте на "Євробачення" наступного року? Ми теж! Але не купуйте вже квитки на літак, стежте за нашими офіційними сторінками, щоб дізнатися, коли і де пройде конкурс", - йдеться у повідомленні представників конкурсу.

Разом із цим деякі країни вже закликали до бойкоту "Євробачення-2019" через наявну ситуацію. Наприклад, ісландці на цьому тижні створили онлайн-петицію про неучасть у конкурсі на знак підтримки палестинців. У документі зазначено: "Поки порушуються права палестинців, не можна пробачити участь у такій гламурній події, як "Євробачення".

Як повідомлялося раніше, організатори "Євробачення" несподівано перенесли дату пісенного конкурсу, який відбудеться 2019 року в Ізраїлі, на другу половину травня.

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