Епатажний Дорн влаштував концерт у київській церкві

Український співак Іван Дорн, який наразі активно гастролює в Росії, і навіть отримав там звання "Кращого артиста", в п'ятницю, 1 червня, відіграв концерт у Києві.

Виступ епатажного виконавця відбувся у церкві. Це був перший концерт Дорна в Україні за останні два роки, передає ТСН.

До останнього фанати Івана не знали, де він заспіває. А в день концерту всім, хто придбав квитки, прийшло повідомлення з місцем проведення заходу.

Дорн вирішив зібрати шанувальників в протестантській церкві Hillsong Church на Дарниці.

Ната Жижченко (ONUKA) ТСН

Іван Дорн ТСН

Іван Дорн ТСН

Іван Дорн ТСН

Іван Дорн ТСН

Іван Дорн ТСН

У Києві Дорн нарешті представив свій останній альбом Оpen the Dorn. Однак співав композиції не тільки з нової платівки, а й старі хіти "Невоспитанный", "Стыцамен", "Мишка виновен", "Ненавижу".

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До слова, на початку виступу Іван навіть заспівав українською.

У перервах між виконанням треків Дорн зачитував фанам вірші. Зокрема вони були адресовані тим, хто намагається зривати концерти іншим артистам.

Пізніше Дорн подякував українським шанувальникам у своєму Instagram-акаунті. Артист виклав ряд фотографій з київського концерту.

Нагадаємо, у 2017 році в своєму інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю Дорн зробив шокуючу заяву про те, що між Києвом і Москвою тільки дружба. Крім того, співак "відхрестився" від допомоги воїнам АТО. Він запевнив, що між Україною та Росією просто "сталася сварка". Також, як виявилося, артист вийшов на сцену "Нової хвилі" в 2014 році з тризубом на футболці не для того, щоб підтримати свою країну, а щоб не стати фігурантом скандалу.

Після цього українські активісти почали погрожувати артисту зривами концертів, Дорн продовжив виступати в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Іван Дорн заспівав у Києві з Джаредом Лето.