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Епатажна Кончіта Вурст знову здивувала зміною іміджу: фото

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Австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, знову здивував шанувальників радикальною зміною іміджу.

Так, на врученні премії "Золота камера" артист з'явився у шкіряних штанах, корсеті, рукавичках і масивних металевих ланцюгах на шиї. Борода залишилася на місці у Кончіти, проте стрижка стала ультракороткою. Знімки співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

🃏

Публікація від Conchita WURST (@conchitawurst)

🎬 Hair by @jonnygepp 😍❤️ thank you so much

Публікація від Conchita WURST (@conchitawurst)

Публікація від Conchita WURST (@conchitawurst)

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Зазначимо, що нові фото артиста викликали великий ажіотаж серед підписників. Частина фанатів Кончіти були у захваті від перетворення кумира, проте деякі висловили невдоволення елементами "мужності" в його новому образі.

Епатажна Кончіта Вурст знову здивувала зміною іміджу: фото
Епатажна Кончіта Вурст знову здивувала зміною іміджу: фото
Епатажна Кончіта Вурст знову здивувала зміною іміджу: фото
Епатажна Кончіта Вурст знову здивувала зміною іміджу: фото
Епатажна Кончіта Вурст знову здивувала зміною іміджу: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, поголився налисо.

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Особа
Кончіта Вурст
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