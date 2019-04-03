Епатажна Кончіта Вурст знову здивувала зміною іміджу: фото

Австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, знову здивував шанувальників радикальною зміною іміджу.

Так, на врученні премії "Золота камера" артист з'явився у шкіряних штанах, корсеті, рукавичках і масивних металевих ланцюгах на шиї. Борода залишилася на місці у Кончіти, проте стрижка стала ультракороткою. Знімки співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що нові фото артиста викликали великий ажіотаж серед підписників. Частина фанатів Кончіти були у захваті від перетворення кумира, проте деякі висловили невдоволення елементами "мужності" в його новому образі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, поголився налисо.

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