Елтону Джону - 71: кращі пісні легендарного музиканта

У неділю, 25 березня, легендарний британський співак і композитор Елтон Джон святкує свій 71-й день народження.

За 50-річну музичну кар'єру співак став одним із найбільш продаваних сольних виконавців всіх часів. У його скарбничці 35 золотих альбомів і 25 платинових. Його хіти 29 раз поспіль потрапляли в топ-40. І більше 250 млн екземплярів пластинок артиста продано по всьому світу. Журнал Billboard назвав його одним з найуспішніших виконавців всіх часів. "Обозреватель" пропонує згадати найкращі пісні Елтона Джона.

Elton John - You Gotta Love Someone (1990)

Elton John - Nikita (1985)

Сингл про холодну війну, написаний у 1985 році Елтоном Джоном на вірші Берні Топіна. Згодом сингл увійшов до альбому Елтона Джона Ice on Fire. За сюжетом, Елтон бачить Микиту в солдатській формі на сторожі Берлінської стіни та закохується. Він пише Микиті безмовні листи та мріє про дні, коли Стіна впаде і Микита зможе приїхати до нього.

Elton John - Believe (1995)

Blue Featuring Elton John - Sorry Seems To Be The Hardest Word (2002)

У 1976 році "Sorry Seems to Be the Hardest Word" була випущена синглом з альбому "Blue Moves". У чартах США вона піднялася на шосте місце, а в Великобританії стала одинадцятою. Пізніше пісня була включена в кілька офіційних збірників кращих композицій Елтона Джона.

У 2002 році він записав "Sorry Seems to Be the Hardest Word" з бой-бендом Blue. Нова версія пісні підкорила публіку і очолила британські хіт-паради.

Elton John - Your song (1970)

У 2004 році журнал Rolling Stone помістив пісню "Your Song" у виконанні Елтона Джона на 136 місце свого списку "500 найкращих пісень усіх часів". У списку 2011 року пісня знаходиться на 137 місці.

Крім того, пісня "Your Song" у виконанні Елтона Джона входить до складеного Залом слави рок-н-ролу списку 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

У 1998 році оригінальний сингл Елтона Джона з цією піснею ( "Your Song", 1970 рік, лейбл Uni Records) був прийнятий в Зал слави премії "Греммі".

Elton John - Something About The Way You Look Tonight (1997)

Elton John - Sad Songs (Say So Much) (1984)

Elton John - I'm Still Standing (1983)

Elton John - Tiny Dancer (1971)

У 2004 році журнал Rolling Stone помістив пісню "Tiny Dancer" у виконанні Елтона Джона на 387 місце свого списку "500 найкращих пісень усіх часів". У списку 2011 року пісня знаходиться на 397 місці.

Крім того, в 2014 році британський музичний журнал New Musical Express помістив пісню "Tiny Dancer" у виконанні Елтона Джона на 158 місце вже свого списку "500 найкращих пісень усіх часів".

Elton John - Do not Go Breaking My Heart (with Kiki Dee) (1976)

Пісня дісталася до 1 місця в хіт-парадах багатьох країн світу, включаючи США і Великобританію. Причому і в США, і в Великобританії сингл з нею був на 2 місці по продажах за підсумками всього 1976 року.

Як повідомляв "Обозреватель", недавно Елтон Джон оголосив про відхід зі сцени.