Елджей зробив пропозицію? Івлєєва здивувала каблучкою на безіменному пальці

Скандальна російська зірка, ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва показала каблучку на безіменному пальці.

Так, Івлєєва з'явилася у своєму AGENTSHOW 2.0 з перснем, що нагадує обручку. Фанати відразу ж припустили, що Івлєєвій зробив пропозицію її хлопець, російський репер Елджей, з яким вона зустрічається з червня 2018 року. Випуск шоу, в якому Анастасія засвітилася зі знаковою прикрасою, опублікований на YouTube.

Сама Івлєєва жодних заяв з приводу того, чи збирається вона заміж за Елджея, не робила. Телеведуча вважає за краще приховувати деталі особистого життя, Елджей також ситуацію не прокоментував.

Елджей і Настя Івлєєва spletnik.ru

Скріншот із відео (YouTube)

Скріншот із відео (YouTube)

Уважні фанати, помітивши каблучку на безіменному пальці Івлєєвої, відразу ж акцентували на цьому увагу. Деякі з них вже привітали ведучу з майбутнім весіллям.

Раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму у 2017 році.

Зазначимо, що в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є коханим Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Характерно, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт у Києві, на якому була присутня і Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на екс-ведучу популярного тревел-шоу "Орел і Решка", інста-блогерку Анастасію Івлєєву в Росії подали до суду. Ймовірна причина позову полягає у скандальному інтерв'ю, яке раніше Івлєєва дала журналісту Юрію Дудю (артистка в нецензурній формі відповіла на запитання про Володимира Путіна). Дудь також став фігурантом справи. Від зірок зажадали грошової компенсації в розмірі 50 млн рублів.

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