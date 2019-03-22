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Елджей зробив пропозицію? Івлєєва здивувала каблучкою на безіменному пальці

2.5тЧитати матеріал російською

Скандальна російська зірка, ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва показала каблучку на безіменному пальці.

Так, Івлєєва з'явилася у своєму AGENTSHOW 2.0 з перснем, що нагадує обручку. Фанати відразу ж припустили, що Івлєєвій зробив пропозицію її хлопець, російський репер Елджей, з яким вона зустрічається з червня 2018 року. Випуск шоу, в якому Анастасія засвітилася зі знаковою прикрасою, опублікований на YouTube.

Сама Івлєєва жодних заяв з приводу того, чи збирається вона заміж за Елджея, не робила. Телеведуча вважає за краще приховувати деталі особистого життя, Елджей також ситуацію не прокоментував.

Елджей і Настя Івлєєва

Елджей і Настя Івлєєва

spletnik.ru

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Елджей зробив пропозицію? Івлєєва здивувала каблучкою на безіменному пальці

Скріншот із відео (YouTube)

Елджей зробив пропозицію? Івлєєва здивувала каблучкою на безіменному пальці

Скріншот із відео (YouTube)

Уважні фанати, помітивши каблучку на безіменному пальці Івлєєвої, відразу ж акцентували на цьому увагу. Деякі з них вже привітали ведучу з майбутнім весіллям.

Елджей зробив пропозицію? Івлєєва здивувала каблучкою на безіменному пальці
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Елджей зробив пропозицію? Івлєєва здивувала каблучкою на безіменному пальці
Елджей зробив пропозицію? Івлєєва здивувала каблучкою на безіменному пальці

Раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму у 2017 році.

Зазначимо, що в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є коханим Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Характерно, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт у Києві, на якому була присутня і Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на екс-ведучу популярного тревел-шоу "Орел і Решка", інста-блогерку Анастасію Івлєєву в Росії подали до суду. Ймовірна причина позову полягає у скандальному інтерв'ю, яке раніше Івлєєва дала журналісту Юрію Дудю (артистка в нецензурній формі відповіла на запитання про Володимира Путіна). Дудь також став фігурантом справи. Від зірок зажадали грошової компенсації в розмірі 50 млн рублів.

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Особа
Анастасія Івлеева
Тег
Новини Росії
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