EDGAR & EMMA: прем'єра зухвалого треку "Побудь зі мною"

Дует EDGAR & EMMA представляє новий трек "Побудь зі мною" і динамічне lyric-video на нього. Ніякого чіткого сюжету, тільки провокаційні образи і неодноманітні локації і "зачіпки" в кадрі: серед них - і "Форд Мустанг" останньої моделі.

"Взагалі спочатку ми хотіли взяти ретро-машину, але передумали."Мустанг" дуже круто виглядає в кадрі, сучасно! І скажу, що нашу нову пісню" Побудь зі мною "дуже качові слухати саме за кермом автомобіля!", - ділиться EDGAR.

"Я дуже хотіла за кермо, але мені не дозволив EDGAR! У мене поки немає прав, але я мрію навчитися водити машину. EDGAR пообіцяв, що мене навчить. Але не на"Мустангу"!", - зітхає EMMA.

Режисером lyric-video став Радислав Лукін, з яким EDGAR & EMMA працювали над дебютним кліпом "Тебе мало".

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"У EDGAR & EMMA насправді дуже прикольний контент. Я почав слухати хіп-хоп років зо два тому. І у них дуже прогресивна музика саме в цьому жанрі! І круто, що треки всі різні і кожен з них врізається в пам'ять. Відео у нас вийшло насиченим і різноманітним, як для lyric. Lyric-video - це досить новий формат, і в ньому є місце для експериментів. Ми працювали з декількома образами, в яких Еду, наприклад, було навіть не дуже комфортно, тому що підкреслюється і навіть перебільшується його національний колорит. Знімали без нічого, думаю, виглядати буде так само!", - коментує Лукін.

"Звичайно ж, у Радислава були до нас зауваження, до яких ми прислухалися. Ми добре розуміємо один одного і завжди приходимо до спільної думки. Радик мислить, як ми, він сучасний хлопець!", — каже EMMA.

"Головна "фішка" відео - це трек! Ну, і то, як ми все робили, з яким настроєм і подачею! На парковці, наприклад, ми відмінно відзняли відео, ховаючись від охорони ТЦ. Просто ми не домовилися заздалегідь - не вийшло, не встигли. Але все зробили, як і хотіли!", - коментує EDGAR.

Відео вже є на офіційному каналі виконавців в YouTube.

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