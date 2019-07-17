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Позбувся від друзів і телефону: Ед Ширан розповів про серйозну хворобу

3.3т Читати матеріал російською

28-річний британський співак Ед Ширан заявив, що переживає великі психологічні проблеми через власну популярність.

Музикант повідомив, що борючись з занепокоєнням він скоротив коло своїх друзів до чотирьох людей і позбувся телефону. Про це повідомив таблоїд The Sun.

Ед Ширан

Ед Ширан

aif.ru

Ед Ширан зізнався, що щодня бореться з тривогою. Він перевіряє пошту всього двічі в день і навіть уникає прогулянок на вулиці або походів в магазин. За словами Ширана, його стан пов'язаний з тим, що всесвітня популярність тисне на нього. Слава змусила його відчувати себе відірваним від світу.

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Ед Ширан

Ед Ширан

soyuz.ru

"У мене соціальне занепокоєння, мені не подобаються великі групи людей. Це іронічно, враховуючи, що я граю шоу для тисяч людей. У мене трапляються напади клаустрофобії, і мені не подобається бути поруч з безліччю людей", - розповів співак.

Він також розповів, що його засмучує, коли люди підходять до нього тільки заради того, щоб сфотографуватися. Ширан відчуває себе в таких випадках, як тварина в зоопарку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трек Еда Ширана очолив рейтинг 500 найкращих пісень усіх часів.

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Особа
Эд Ширан
Місце
Великобританія
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