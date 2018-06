Ed Sheeran - Shape Of You

Ед Ширан з легкістю завоював не тільки поп-сцену Великобританії, але і увагу слухачів у всьому світі.

У січні 2017 сингл "Shape of You" зайняв 1-е місце по продажах у США і Великобританії і досі залишається на кращих позиціях.

У відгуку видання The New York Times йдеться, що "Shape of You" - хитра, рухлива і вражаюча пісня. Дійсно, пісня незвичайна тим, що під акомпанемент марімби і перкусії Ширан розповідає історію про знайомство в барі, яка заворожує, незважаючи на простоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший комерційний успіх прийшов до нього в червні 2011 року завдяки синглу "The A Team", а більше пісень виконавця можна почути на Radio.Обозреватель.