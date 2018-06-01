Джонні Депп потрапив у ДТП у Росії

Відомий голлівудський актор Джонні Депп потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Росії.

Інцидент стався у Санкт-Петербурзі, куди артист приїхав разом з групою Hollywood Vampires. Про це передає "Пятый канал".

Джонні Депп Instagram @deppgrindelwald

Машина, в якій їхав Депп, не вписалась в поворот і врізалася в стіну. Аварія сталася, коли автомобіль виїжджав із внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.

У ДТП ніхто не постраждав, автомобіль отримав невеликі пошкодження.

Нагадаємо, що увечері 30 травня група Hollywood Vampires, що складається з Джонні Деппа, Еліса Купера та Джо Перрі з Aerosmith, відіграла концерт у Петербурзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джонні Депп шокував шанувальників зухвалою витівкою.