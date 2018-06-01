УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

Джонні Депп потрапив у ДТП у Росії

1.5тЧитати новину російською

Відомий голлівудський актор Джонні Депп потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Росії.

Інцидент стався у Санкт-Петербурзі, куди артист приїхав разом з групою Hollywood Vampires. Про це передає "Пятый канал".

Джонні Депп

Instagram @deppgrindelwald

Машина, в якій їхав Депп, не вписалась в поворот і врізалася в стіну. Аварія сталася, коли автомобіль виїжджав із внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.

Новини
Джонні Депп: кращі перевтілення найбільш недооцінений генія кіно

У ДТП ніхто не постраждав, автомобіль отримав невеликі пошкодження.

Нагадаємо, що увечері 30 травня група Hollywood Vampires, що складається з Джонні Деппа, Еліса Купера та Джо Перрі з Aerosmith, відіграла концерт у Петербурзі.

Депп. Джонні Депп. 🤘🏻 #HollywoodVampires. 30.05.18, Льодовий

Публікація від Concert Photo (@live_concert_photo)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джонні Депп шокував шанувальників зухвалою витівкою.

Особа
Джонні Депп
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги