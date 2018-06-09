Дженніфер Лопес в новому кліпі приміряла прикраси на суму в 4,5 мільйона доларів

Експерти підрахували, що в своєму новому кліпі на пісню "Dinero" Дженніфер Лопес приміряла прикрас на суму в 4,5 мільйона доларів.

Стилісти Джей Ло, що працювали над створенням її образів для кліпу, в коментарі People підкреслили, що естетика Tiffany ідеально підходила під кожен з модних образів співачки.

Всього артистка показала 13 різних образів.

У кліпі компанію Дженніфер становлять не тільки діаманти від Tiffany, а й DJ Khaled і Cardi B.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Дженніфер Лопес одягла шкіряну спідницю за 85 тисяч доларів . Свій наряд Лопес доповнила високими чобітьми від Casadei, клатчем і висячими сережками.