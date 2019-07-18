Джаред Лето запалив посеред Києва, шокуючи фанатів: опубліковано відео

Лідер популярного американського гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето порадував киян та гостей української столиці раптовим виступом на вулиці.

Відповідний момент зняла на камеру журналіст "Української правди" Дарина Рогачук і опублікувала відео на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Джаред Лето просто співає на Пішохідному мосту в Києві", – підписала автор відео. Послухати виступ зібралося багато людей. Всі підспівували і знімали на камери.

Джаред Лето виступив на вулиці в Києві Кадр з відео

Артист влаштував групову зйомку на березі Дніпра, а пізніше за Джаредом слідом ломанулись багато фанаток.

"Оце класно", "Блін, я був там приблизно того ж часу і не застав його", "Везе Дарині", – відреагували користувачі на відео.

Також користувачі показали, як Джаред піднявся на балку мосту, щоб фанати могли його сфотографувати на тлі чистого неба.

Instagram @ jaredjleto26

Джаред Лето в Києві Instagram @ bleuecobalt

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 Seconds to Mars дала довгоочікуваний концерт в Києві 17 липня. Лето прокричав зі сцени: "Я люблю цю країну!" Що примітно, на концерті в Москві він говорив те ж саме.

Пізніше Джаред поділився в своєму сторіс фотографією, продемонструвавши, як прогулюється українською столицею.

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