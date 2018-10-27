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Дядя Жора і ''Рембо на батарейках'': чим здивує кастинг ''Х-Фактор-9'' в Харкові

1.9тЧитати матеріал російською

У суботу, 27 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ стартує вже дев'ятий кастинг. На цей раз спробувати себе зможуть претенденти з Харкова.

OBOZREVATEL стежитиме за перебігом подій. Ми розповімо про те, що станеться на кастингу.

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"Х-фактор" в Харкові дивуватиме не лише виступами невідомих раніше конкурсантів. Одним з учасників виявився відомий шоумен Дядя Жора. За його словами, життя показало, що не потрібно упускати можливості, які нам дає доля. І він ними скористався. Шоумен має намір вийти за рамки звичного амплуа і заспівати.

Також в дев'ятому випуску шоу з'явиться "Рембо на батарейках". Ольга Петрівна - доярка, вона доїть три тонни молока на місяць. Жінка перетворить "Х-фактор" на Поле чудес, принесе цілий кошик домашної смакоти. Олег Вінник вип'є сире яйце в прямому ефірі, а ведучий шоу Андрій Бедняков назве це хабаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 20 жовтня в ефірі телеканалу СТБ пройшов вже восьмий кастинг. На цей раз пробувалися претенденти з Полтави.

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Тема
Х-Фактор Україна
Особи
Настя Каменських (NK)Олег ВинникДмитро ШуровАндрій Данилко
Місце
УкраїнаХарків
Об'єкт
X-Фактор
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