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"Дуже схожі!" Гросу показала чоловіка в романтичній фотосесії

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Українська співачка Аліна Гросу знялася в романтичній фотосесії зі своїм новоспеченим чоловіком Олександром.

На фото можна побачити обійми і поцілунки пари. Для зйомки артистка вибрала літнє біле плаття в червоних маках, поверх якого одягнула джинсову куртку.

"Ну наконец-то!!! Можна тепер виставити", – підписала знімки Гросу.

Аліна Гросу з чоловіком

Аліна Гросу з чоловіком

instagram.com/alina_grosu

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Аліна Гросу з чоловіком

Аліна Гросу з чоловіком

instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з чоловіком

Аліна Гросу з чоловіком

instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з чоловіком

Аліна Гросу з чоловіком

instagram.com/alina_grosu

Шанувальники зірки відзначили, що закохані дуже схожі один на одного.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/alina_grosu

Скріншот

Скріншот

instagram.com/alina_grosu

Скріншот

Скріншот

instagram.com/alina_grosu

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліна Гросу зустріла свій 24-ий день народження 7 червня вже заміжньою жінкою. Гросу уточнила, що 1 червня вони тільки розписались.Саме весілля, яке обіцяє бути розкішним, відбудеться пізніше.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. У березні 2019 року Ірина Білик проговорилася, що весілля її хрещениці відбудеться у Венеції.

Нещодавно Гросу розповіла, як буде проходити урочистий захід. Вона уточнила, що змінить два образи на весіллі, а сама подія відбудеться у Вероні.

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Особа
Аліна Гросу
Місце
Росія
Теги
зіркиInstagram
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