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Дорофєєва стане зіркою нового фільму "95 кварталу"

1.1тЧитати новину російською

Студія "Квартал 95" зайнялася зйомкою нового фільму - романтичної комедії "Я, ти, він, вона" з однією з найпопулярніших українських зірок у головній ролі.

У картині одну з провідних ролей зіграє популярна співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, а компанію їй складуть актори "95 Кварталу" Євген Кошовий і Володимир Зеленський. Про це Зеленський написав у своєму акаунті в Instagram.

"Я, ти, він, вона. Початок", - написав Володимир в соціальній мережі, що дозволило прихильникам "Кварталу" дізнатися, що зйомки нової картини стартували.

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У коментарях до запису фоловери Зеленського також запитали, чому на головну роль запросили Дорофєєву, а не її "колегу по цеху" Настю Каменських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" придумала і запустила у виробництво новий масштабний розважальний телепроект "Жіночий Квартал".

Особи
Надя ДорофєєваВолодимир ЗеленськийЄвген Кошовий
Об'єкт
кіно
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