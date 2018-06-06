Дорофєєва стане зіркою нового фільму "95 кварталу"

Студія "Квартал 95" зайнялася зйомкою нового фільму - романтичної комедії "Я, ти, він, вона" з однією з найпопулярніших українських зірок у головній ролі.

У картині одну з провідних ролей зіграє популярна співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, а компанію їй складуть актори "95 Кварталу" Євген Кошовий і Володимир Зеленський. Про це Зеленський написав у своєму акаунті в Instagram.

"Я, ти, він, вона. Початок", - написав Володимир в соціальній мережі, що дозволило прихильникам "Кварталу" дізнатися, що зйомки нової картини стартували.

Публікація від Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 5 Чер 2018 о 11:49 PDT

У коментарях до запису фоловери Зеленського також запитали, чому на головну роль запросили Дорофєєву, а не її "колегу по цеху" Настю Каменських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" придумала і запустила у виробництво новий масштабний розважальний телепроект "Жіночий Квартал".