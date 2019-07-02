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"Допоможіть, будь ласка!" Топалов повідомив про НП напередодні весілля з Тодоренко

1.2тЧитати матеріал російською

Російський співак Влад Топалов, у якого в середу, 3 липня в Італії відбудеться весілля з українкою Регіною Тодоренко, розповів про надзвичайну подію, що трапилася з ним по прильоту в Італію напередодні торжества.

Виявилося, в аеропорту загубили багаж Топалова, де знаходилися його речі на весілля. Тепер, за словами артиста, у нього немає ні костюма, ні взуття для свята. Історією він поділився на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, проскролльте новину до кінця).

Також Топалов попросив допомоги у своїх прихильників.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

Teleprogramma.pro

"Люди, допоможіть! Втрачено багаж, не з моєї вини, звісно. Втрачені всі речі, а скоро весілля. Є хтось у Сорренто, у кого я можу взяти білий або кремовий смокінг 52 розміру? Туфлі 42,5. Допоможіть, будь ласка!" – поділився Влад.

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Також він додав, що з усього гардеробу у нього залишилися лише труси, джинси і одна футболка. Крім цього у валізі знаходилися речі їхнього маленького сина Майкла: ліки і харчування, що також ускладнює їх перебування за кордоном.

Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

Щоб переглянути всі ролики, прокрутіть "карусель" в сторону:

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Особи
Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Місце
Італія
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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