Дочка Брюса Вілліса повністю роздяглася на камеру: сміливий кадр

Молодша дочка легендарних голлівудських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса Таллула сфотографувалася повністю оголеною.

24-річна дівчина досить часто демонструє відверті знімки без одягу. Чергове сміливе фото опубліковано в її Instagram-акаунті.

У кадрі Таллула позує в профіль, прикриваючи груди, але демонструючи попу.

Таллула Вілліс Instagram @buuski

Раніше дочка Демі Мур і Брюса Вілліса заявляла, що в підлітковому віці комплексувала з приводу своєї фігури. З тих пір, як моделі вдалося впоратися з проблемою зайвої ваги, вона не втрачає можливості зайвий раз продемонструвати свої форми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Таллула Вілліс взяла участь у досить відвертій фотосесії, де вона знімалася в стилі ню.