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СпортLady

Дочка Брюса Вілліса повністю роздяглася на камеру: сміливий кадр

6.1тЧитати новину російською

Молодша дочка легендарних голлівудських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса Таллула сфотографувалася повністю оголеною.

24-річна дівчина досить часто демонструє відверті знімки без одягу. Чергове сміливе фото опубліковано в її Instagram-акаунті.

У кадрі Таллула позує в профіль, прикриваючи груди, але демонструючи попу.

Таллула Вілліс

Instagram @buuski

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Нова зовнішність: дочка Демі Мур і Брюса Вілліса збільшила губи

Раніше дочка Демі Мур і Брюса Вілліса заявляла, що в підлітковому віці комплексувала з приводу своєї фігури. З тих пір, як моделі вдалося впоратися з проблемою зайвої ваги, вона не втрачає можливості зайвий раз продемонструвати свої форми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Таллула Вілліс взяла участь у досить відвертій фотосесії, де вона знімалася в стилі ню.

Особа
Таллула Вілліс
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