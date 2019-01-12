''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) спровокувала палкі суперечки серед своїх шанувальників через відверте фото, на якому вона зображена напівоголеною.

Так, зірка 2000-х позувала на камеру в прозорій сукні, яку одягла на голе тіло. Пікантний знімок артистка розмістила в своєму Instagram-акаунті.

"Не бажаючи змінюватися, ти згасаєш", – загадково підписала фотографію Іонова.

Її фоловери активно відреагували на публікацію, проте їх думки розділилися. Багато фанів захопилися фігурою і красою зірки, в той же час інші підкреслили, що Іонова просто "випрошує компліменти", а її зовнішність не має ніяких особливостей.

"Яка гарна! Ви така класна, проста і мудра!" – захопилася частина підписників Наталії.

"Компліменти випрошуєш? Більше нічого показувати? Тобі до Семенович і Седокової – як до Місяця", – обурилися інші фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Глюкоза потрапила під шквал критики через неоднозначні слова щодо шлюбу.

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