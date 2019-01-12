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''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

3.4тЧитати матеріал російською

Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова) спровокувала палкі суперечки серед своїх шанувальників через відверте фото, на якому вона зображена напівоголеною.

Так, зірка 2000-х позувала на камеру в прозорій сукні, яку одягла на голе тіло. Пікантний знімок артистка розмістила в своєму Instagram-акаунті.

"Не бажаючи змінюватися, ти згасаєш", – загадково підписала фотографію Іонова.

Її фоловери активно відреагували на публікацію, проте їх думки розділилися. Багато фанів захопилися фігурою і красою зірки, в той же час інші підкреслили, що Іонова просто "випрошує компліменти", а її зовнішність не має ніяких особливостей.

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"Яка гарна! Ви така класна, проста і мудра!" – захопилася частина підписників Наталії.

"Компліменти випрошуєш? Більше нічого показувати? Тобі до Семенович і Седокової – як до Місяця", – обурилися інші фоловери.

''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

''До Седокової, як до Місяця'': Глюкоза в прозорій сукні без білизни спровокувала суперечки в мережі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Глюкоза потрапила під шквал критики через неоднозначні слова щодо шлюбу.

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Особа
Наташа Іонова (Глюк'оZа)
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Где обнаженность Придурки выйдете на любой пляж))))))))))))))))))Озабоченный Обозреватель
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ЕбашРусню Андрей
ЕбашРусню Андрей
Andreevski Andrey, А зачем смердящим КАЦАПАМ бабы ? Водяры бахнули и пустую БУТЫЛКУ трахнули !!! ТАРУ на России НЕ выкидывают - её суют сразу СЕБЕ В ЗАД ! Если на бухалове больше одного кацапо-ДАУНА - начинается драка за право засунуть пустую бутылку себе в очко первым ! Вот и ВСЯ российская демография... в ЖОПЕ ! )))))
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