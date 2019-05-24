"Це кохання видно з космосу!" Перший танець Потапа і Насті розчулив мережу. Відео

Вчора, 23 травня, відбулося довгоочікуване весілля співачки Насті Каменських (NK) і репера Олексія Потапенка (Потап). Після офіційної церемонії одруження пара виконала свій перший танець і зворушила мережу.
Молодята танцювали під пісню Потапа – "Константа", яку він представив у день весілля. Крім того, Каменських виконала ліричну композицію "Обіцяю". Відео розмістили в соціальній мережі Instagram.
Настя Каменських і Потап
instagram.com/kamenskux
"Боже, це кохання видно, напевно, з космосу", "Це до мурашок! Господи, я кожному бажаю так! Таких почуттів!", "Молодці! Я за кохання", "Які гарні", "Неймовірно зворушливо", – пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.
Ресторан, у якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, від якого тримав коментар менеджерів.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.
З'явилися перші відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.
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