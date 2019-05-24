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"Це кохання видно з космосу!" Перший танець Потапа і Насті розчулив мережу. Відео

3.8тЧитати матеріал російською

Вчора, 23 травня, відбулося довгоочікуване весілля співачки Насті Каменських (NK) і репера Олексія Потапенка (Потап). Після офіційної церемонії одруження пара виконала свій перший танець і зворушила мережу.

Молодята танцювали під пісню Потапа – "Константа", яку він представив у день весілля. Крім того, Каменських виконала ліричну композицію "Обіцяю". Відео розмістили в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

instagram.com/kamenskux

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"Боже, це кохання видно, напевно, з космосу", "Це до мурашок! Господи, я кожному бажаю так! Таких почуттів!", "Молодці! Я за кохання", "Які гарні", "Неймовірно зворушливо", – пишуть у мережі.

"Це кохання видно з космосу!" Перший танець Потапа і Насті розчулив мережу. Відео
"Це кохання видно з космосу!" Перший танець Потапа і Насті розчулив мережу. Відео
"Це кохання видно з космосу!" Перший танець Потапа і Насті розчулив мережу. Відео
"Це кохання видно з космосу!" Перший танець Потапа і Насті розчулив мережу. Відео
"Це кохання видно з космосу!" Перший танець Потапа і Насті розчулив мережу. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
"Потап і Настя"Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Місце
УкраїнаКиїв
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