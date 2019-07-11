"До гінеколога пломбувати зуби не піду": українська зірка підколола зірок у Раді

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська зухвало висловилася про українську політику й зірок, які балотуються на вибори до Верховної Ради.

Так, на позачергових парламентських виборах у списках партій буде досить багато представників шоу-бізнесу. Цибульська зазначила, що зміна діяльності не завжди може сприятливо позначитися на кінцевому результаті, й людина, яка все життя розважала інших, не може повноцінно керувати країною. Про це йшлося в інтерв'ю Олі з KP.UA.

Детальніше про те, хто з українських зірок піде на вибори до Ради-2019, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Цибульська та DZIDZIO KP.UA

"Кожен повинен займатися своєю справою. Я б до гінеколога пломбувати зуби не пішла. Оскільки я – артист і нічого не тямлю в політиці, лізти туди не буду. Я зацікавлена в тому, щоб мій син жив у хорошій, красивій, щасливій, прекрасній країні", – розповіла Цибульська.

Також вона "підколола" тих представників шоу-бізнесу, які різко змінили вектор діяльності й пішли у велику політику.

Оля Цибульська liza.ua

"Якщо мої колеги відчувають у собі запал або мають досвід керівництва великими корпораціями, то будь ласка! Я завжди кажу: лізьте, лізьте, вас менше буде на естраді. Раніше всі посилали одне одного в "д", а тепер – у політику", – підсумувала Цибульська.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше Ольга Цибульська розбурхала мережу пікантним знімком, зробленим у перший день музичного фестивалю Atlas Weekend-2019 у Києві.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!