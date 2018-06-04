"Дивляться як на злочинницю": українська співачка висловилася про втрату дочки

Екс-учасниця "ВІА Гра", українська поп-співачка Анна Седокова, яку колишній чоловік, бізнесмен Максим Чернявський намагається позбавити материнських прав і відібрати у зірки їх шестирічну дочку Моніку, висловилася про переживання через розставання з дитиною.
На особистій сторінці в Instagram знаменитість описала свій стан, пов'язаний з тим, що в минулому місяці її таки розлучили з дівчинкою. Тепер Седокова може відвідувати дочку лише в присутності адвокатів, спілкуватися з нею тільки на англійській мові, при цьому співачці заборонено робити з Монікою спільні фото.
"Уявіть: ви дев'ять місяців носите в собі маленьку людину, потім ви вчите її їсти, ходити, любити, не ображати інших. Ви спите, обіймаючись вночі і чоловічок не засинає, поки маленьку п'яточку не огорне мамина рука. Поруч сестричка. Братик. Ця пяточка всю ніч у тебе в боці, але ти не дихаєш, щоб не розбудити маленьке диво, а потім чоловічка забирають", - написала Седокова.
До свого посту артистка додала фото, очевидно, зроблене у період вагітності дочкою.
"Відвозять, відводять, виривають з твого життя, тому що у тебе і так багато дітей або ти ходиш на роботу, або тому, що так хочеться. Ти не розумієш, навіщо, але раптом, на тебе подають в суд. Ти не можеш додзвонитися, дописатися, всі навколо раптом дивляться на тебе, як на злочинницю, а ти не розумієш, де ж п'яточки і кожну секунду переживаєш, як вони без тебе", - продовжила вона.
Ось уявіть: ви дев'ять місяців носите в собі маленького людини, потім ви вчите його їсти, ходити, любити, не ображати інших. Ви спите, обіймаючись вночі і чоловічок не засинає, поки маленьку п'яточку НЕ огорне мамина рука. Поруч сестричка. братик. Ця п'ята всю ніч у тебе в боці, але ти не дихаєш, щоб не розбудити маленьке диво, а потім чоловічка забирають. Відвозять, відводять, виривають з твого життя, тому що у тебе і так багато дітей або ти ходиш на роботу, або тому, що так хочеться. Ти не розумієш, навіщо, але раптом, на тебе подають в суд. Ти не можеш додзвонитися, дописати, все навколо раптом дивляться на тебе, як на злочинницю, а ти не розумієш, де ж п'ятки і кожну секунду переживаєш, як вони без тебе. У мене біда і ви знаєте про неї. Мені кожен день приходять листи. До мене підходять жінки. Хтось не бачив своїх дітей 5 років, хтось 15. Судова система дуже складна і як правило, виграє той, у кого краще адвокати або більше грошей. Коли все сталося зі мною, я й гадки не мала, що робити. На першому суді у мене навіть не було адвоката, я відчувала себе абсолютно безпорадною, з вирваним серцем. Я хочу допомогти. Вам, хто зараз у складній ситуації. Ми створили групу в телеграм. Пряме посилання у мене в профілі. У групі ми будемо обмінюватися досвідом, шукати виходи із ситуацій і підтримувати один одного. У ній складаються шановані мною адвокати, які вже надають допомогу і підтримку сотням мамам і татам. Так, це дуже важливо. І пап! Тому що дитинка має відчувати любов і турботу двох батьків, адже так формується здоровий і щасливий чоловік. Якщо у кого-то зараз складна ситуація, хтось в неї потрапив або вибрався - пишіть нам. Ми зможемо вислухати. Ми зможемо змінити закони. Ми зможемо бути разом з нашими дітьми. Ми - не порожнє місце. З Днем Захисту Дітей ❤️
При цьому Седокова впевнена, що ситуація налагодиться і вона зможе проводити час з дитиною.
Пост співачки зібрав понад 200 тис. лайків. Фоловери висловили їй свою підтримку і закликали не сумувати.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Анну Сєдокову запідозрили в четвертій вагітності.