"Дивляться як на злочинницю": українська співачка висловилася про втрату дочки

Екс-учасниця "ВІА Гра", українська поп-співачка Анна Седокова, яку колишній чоловік, бізнесмен Максим Чернявський намагається позбавити материнських прав і відібрати у зірки їх шестирічну дочку Моніку, висловилася про переживання через розставання з дитиною.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість описала свій стан, пов'язаний з тим, що в минулому місяці її таки розлучили з дівчинкою. Тепер Седокова може відвідувати дочку лише в присутності адвокатів, спілкуватися з нею тільки на англійській мові, при цьому співачці заборонено робити з Монікою спільні фото.

"Уявіть: ви дев'ять місяців носите в собі маленьку людину, потім ви вчите її їсти, ходити, любити, не ображати інших. Ви спите, обіймаючись вночі і чоловічок не засинає, поки маленьку п'яточку не огорне мамина рука. Поруч сестричка. Братик. Ця пяточка всю ніч у тебе в боці, але ти не дихаєш, щоб не розбудити маленьке диво, а потім чоловічка забирають", - написала Седокова.

До свого посту артистка додала фото, очевидно, зроблене у період вагітності дочкою.

"Відвозять, відводять, виривають з твого життя, тому що у тебе і так багато дітей або ти ходиш на роботу, або тому, що так хочеться. Ти не розумієш, навіщо, але раптом, на тебе подають в суд. Ти не можеш додзвонитися, дописатися, всі навколо раптом дивляться на тебе, як на злочинницю, а ти не розумієш, де ж п'яточки і кожну секунду переживаєш, як вони без тебе", - продовжила вона.

При цьому Седокова впевнена, що ситуація налагодиться і вона зможе проводити час з дитиною.

Пост співачки зібрав понад 200 тис. лайків. Фоловери висловили їй свою підтримку і закликали не сумувати.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Анну Сєдокову запідозрили в четвертій вагітності.