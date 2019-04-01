Дівчина Джеймса Бонда: померла відома британська актриса з "бондіани"

Британська актриса Таня Мале, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда в одному з фільмів "бондіани", померла на 78 році життя.

Стрічка про агента 007 "Голдфінгер" з її участю вийшла на екрани в 1964 році. У головній ролі тоді знявся актор Шон Коннері. Про смерть Тані Мале повідомило видання Mirror.

"Нам дуже гірко чути про смерть Тані Мале, котра зіграла Тіллі Мастерсон у фільмі "Голдфінгер". У цей сумний час ми подумки з її сім'єю і друзями", – повідомили представники актриси.

Таня Мале Cosmopolitan

Про причини смерті та інші подробиці події поки невідомо.

Таня Мале Mirror

Нагадаємо, що актриса Таня Мале народилася в 1941 році в Англії. Вона почала зніматися в 16 років як модель. Популярністю користувалася в 1950-1960-х роках. Незважаючи на феноменальний успіх фільму "Голдфінгер", який приніс гучну славу Мале, він залишився єдиним великим проектом із її участю.

Таня Мале Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на 90-му році життя помер канадський актор Шейн Риммер, відомий за ролями у фантастичній сазі "Зоряні війни" і фільмах про Джеймса Бонда.

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