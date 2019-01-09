''Дівчата, давайте разом!'' Полякова здивувала несподіваною пропозицією до Лорак

Популярна українська співачка Оля Полякова, що вирушила на відпочинок на престижний курорт Маямі (США), зробила дивну пропозицію скандальним українським зіркам: виконавиці Ані Лорак і спортсменці Лілії Подкопаєвій.

Так, Подкопаєва похвалилася спільним знімком з Лорак на узбережжі Атлантичного океану, опублікувавши його на своїй сторінці в Instagram. Полякова, зі свого боку, прокоментувала пост, запропонувавши зіркам зустрітися.

"О, дівчата! І я тут! Давайте разом вечеряти", — написала Оля в соціальній мережі.

Instagram @liliyapodkopaeva_official

Деякі шанувальники артистки зазначили в коментарях, що ні Подковаєва, ні Лорак не дадуть відповіді на її пропозицію, оскільки їм "не по масті з нею сідати за один стіл".

Нагадаємо, Ані Лорак уже кілька днів перебуває на узбережжі Маямі разом зі своїми друзями. Так, крім Подкопаєвої разом із Лорак відпочивають російські співаки Сергій Лазарєв і Філіп Кіркоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також стало відомо, що до Маямі раптово прилетів і скандальний чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу. У своєму Instagram-акаунті він розповів, що вирушив за океан заради зустрічі з дочкою.