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''Дівчата, давайте разом!'' Полякова здивувала несподіваною пропозицією до Лорак

1.8тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Оля Полякова, що вирушила на відпочинок на престижний курорт Маямі (США), зробила дивну пропозицію скандальним українським зіркам: виконавиці Ані Лорак і спортсменці Лілії Подкопаєвій.

Так, Подкопаєва похвалилася спільним знімком з Лорак на узбережжі Атлантичного океану, опублікувавши його на своїй сторінці в Instagram. Полякова, зі свого боку, прокоментувала пост, запропонувавши зіркам зустрітися.

"О, дівчата! І я тут! Давайте разом вечеряти", — написала Оля в соціальній мережі.

''Дівчата, давайте разом!'' Полякова здивувала несподіваною пропозицією до Лорак

Instagram @liliyapodkopaeva_official

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Деякі шанувальники артистки зазначили в коментарях, що ні Подковаєва, ні Лорак не дадуть відповіді на її пропозицію, оскільки їм "не по масті з нею сідати за один стіл".

''Дівчата, давайте разом!'' Полякова здивувала несподіваною пропозицією до Лорак

''Дівчата, давайте разом!'' Полякова здивувала несподіваною пропозицією до Лорак

Нагадаємо, Ані Лорак уже кілька днів перебуває на узбережжі Маямі разом зі своїми друзями. Так, крім Подкопаєвої разом із Лорак відпочивають російські співаки Сергій Лазарєв і Філіп Кіркоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також стало відомо, що до Маямі раптово прилетів і скандальний чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу. У своєму Instagram-акаунті він розповів, що вирушив за океан заради зустрічі з дочкою.

Особи
Оля ПоляковаАні ЛоракЛілія Подкопаєва
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