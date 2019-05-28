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"Діти розумніші..." Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою та маленькою донькою

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Чоловік примадонни російської і радянської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав відео з маленькою донькою Єлизаветою, яке викликало ажіотаж в мережі.

Так, на ролику 5-річна Ліза гойдається на гойдалці, а за кадром їй співає Алла Пугачева пісню "Куда уходит детство". Відео з'явилося на особистій сторінці Галкіна в Instagram (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

За кадром чути, як примадонна, після того, як заспівала рядки з композиції, запитала свою дочку про те, куди ж все таки йде дитинство і що допоможе їй знову стати дитиною.

Галкін і Пугачова з дітьми Лізою та Гаррі

Галкін і Пугачова з дітьми Лізою та Гаррі

Instagram @maxgalkinru

"Не знаю, як повернути дитинство. Хоча, є один засіб – радість! Якщо бути радісною, то тоді відчуєш, як ніби ти знову маленька", – відповіла Ліза.

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"От спасибі, запишу собі", – підсумувала Алла.

Шанувальники зіркового сімейства в мереж були зворушені спілкуванням 70-річної Алли Пугачової з донькою, написавши в коментарях, що діти часто виявляються розумнішими дорослих.

"Золоті слова! Приголомшливиа дитина, діти розумніші за нас..." – розчулились фанати.

"Нехай у вашій родині завжди буде радість", – побажали фоловери.

"Діти розумніші..." Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою та маленькою донькою
"Діти розумніші..." Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою та маленькою донькою
"Діти розумніші..." Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою та маленькою донькою
"Діти розумніші..." Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою та маленькою донькою
"Діти розумніші..." Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою та маленькою донькою
"Діти розумніші..." Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою та маленькою донькою
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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дочка примадонни і Максима Галкіна Ліза влаштувала "модний вирок" своїй мамі і її старшій доньці Крістіні Орбакайте. Момент потрапив на відео, яке розчулило користувачів мережі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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Особи
Ліза ГалкінаМаксим ГалкінАлла Пугачова
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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