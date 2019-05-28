"Діти розумніші..." Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою та маленькою донькою

Чоловік примадонни російської і радянської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав відео з маленькою донькою Єлизаветою, яке викликало ажіотаж в мережі.
Так, на ролику 5-річна Ліза гойдається на гойдалці, а за кадром їй співає Алла Пугачева пісню "Куда уходит детство". Відео з'явилося на особистій сторінці Галкіна в Instagram (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).
За кадром чути, як примадонна, після того, як заспівала рядки з композиції, запитала свою дочку про те, куди ж все таки йде дитинство і що допоможе їй знову стати дитиною.
Галкін і Пугачова з дітьми Лізою та Гаррі
Instagram @maxgalkinru
"Не знаю, як повернути дитинство. Хоча, є один засіб – радість! Якщо бути радісною, то тоді відчуєш, як ніби ти знову маленька", – відповіла Ліза.
"От спасибі, запишу собі", – підсумувала Алла.
Шанувальники зіркового сімейства в мереж були зворушені спілкуванням 70-річної Алли Пугачової з донькою, написавши в коментарях, що діти часто виявляються розумнішими дорослих.
"Золоті слова! Приголомшливиа дитина, діти розумніші за нас..." – розчулились фанати.
"Нехай у вашій родині завжди буде радість", – побажали фоловери.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дочка примадонни і Максима Галкіна Ліза влаштувала "модний вирок" своїй мамі і її старшій доньці Крістіні Орбакайте. Момент потрапив на відео, яке розчулило користувачів мережі.
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