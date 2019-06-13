"Де совість і почуття такту?" Бузову розгромили в мережі за вульгарне фото

Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова нарвалася на критику через нове фото в купальнику.

Вона показала на своїй сторінці в Instagram знімок, зроблений в її улюбленій позі – ззаду, чим викликала гнів фоловерів.

"Якби у мене був хлопець, то на цьому балконі був би найдовший поцілунок на балконі. А так, я сьогодні чілю в номері, набираюся сил і готуюся до вечірнього концерту. Чекаю всіх своїх", – підписала вона.

У коментарях користувачі написали, що на її знімках занадто багато "фотошопу", вічно голі сідниці фоловерам вже набридли. Більш того, Бузову закликали до совісті. Також її підловили на брехні, тому що на одному з концертів артистка говорила, що у неї є хлопець.

"Ти б труси ще до потилиці натягнула", "Якісь труси з ефектом д*пи, що відвисла. Невдалий купальник", "Скоро 40 років, а все така ж тупиця", "Звільніть того, хто редагує ваші фотографії. З "фотошопом" перебір", "Бузова, ти забрехалась або як", "Давно пора мужика завести, поки ще не втратила товарний вигляд", "Занадто багато "фотошопу", "Знову д*па в кадрі! Так де ж почуття такту і совість! Казала, що ти в стосунках", "Навіщо демонструвати свої зафотошоплені "принади", – обурилися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бузову теж розкритикували за брехню. Вона похвалилася успіхом своєї нової пісні в Україні, на що отримала гнівну відповідь від громадян країни. Більш того, її звинуватили в нахабному плагіаті.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.