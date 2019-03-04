''Де мізки виставляти подібне?'' Українська зірка зганьбилася з пікантним фото

Українську телеведучу Олену Філонову, зірку проектів на "Новому каналі", жорстко розкритикували в Instagram за фотографію в купальнику.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала знімок біля басейну, на якому зображена в самому лише купальнику. У своєму пості Фіонова порівняла себе з американською супермоделлю Кім Кардаш'ян.

"Попа як у Кім Кардаш'ян. Коли ми вже зробимо спільну фото?" — написала вона під знімком.

Під постом телеведучої зібралися сотні коментарів, характерно, що підписники телеведучої розділилися на два табори. У той час як одні не побачили у знімку нічого поганого, інші почали критикувати Філонову за "відвертий целюліт" і "завищену самооцінку".

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"Господи, ну навіщо таке постити?", "Скажіть, а що ви хотіли показати цим фото? Ваш целюліт? Вам вдалося", "Вибачте, але це огидно", "Сама ж виставляєш такі фото, будь готова до правди", "Де ваші мізки? Виставляєте подібні фотографії, та ще порівнюєте себе з Кім, ганьба", — обурилися у коментарях.

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