"Де її нога?" Напівголу Кім Кардашьян підняли на сміх за курйозне фото

Найпопулярніша у світі світська левиця, актриса і модель Кім Кардашьян показала фанатам знімок, який став предметом насмішок.

Так, знаменитість в одному бікіні позувала разом зі своїм чоловіком на пляжі. Користувачі звернули увагу на її тіло, адже через дивну позу Кім складається враження, що у неї немає правої ноги. Фотографія опублікована в Instagram-акаунті Кардашьян.

Артистка сперлася колінами на свого чоловіка, через що на знімку не видно її ніг. Саме через ракурс користувачі мережі висміяли зіркову пару в коментарях.

Instagram @kimkardashian

"Де її права нога?" - пожартували шанувальники.

"Не зрозуміла, що з ногами у Кім?" - відзначили деякі з них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світська левиця, актриса і модель Кім Кардашьян назвала свою точну вагу. Артистка розповіла, що маса її тіла становить 119 фунтів (близько 54 кілограмів).