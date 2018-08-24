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"Де її нога?" Напівголу Кім Кардашьян підняли на сміх за курйозне фото

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Найпопулярніша у світі світська левиця, актриса і модель Кім Кардашьян показала фанатам знімок, який став предметом насмішок.

Так, знаменитість в одному бікіні позувала разом зі своїм чоловіком на пляжі. Користувачі звернули увагу на її тіло, адже через дивну позу Кім складається враження, що у неї немає правої ноги. Фотографія опублікована в Instagram-акаунті Кардашьян.

Артистка сперлася колінами на свого чоловіка, через що на знімку не видно її ніг. Саме через ракурс користувачі мережі висміяли зіркову пару в коментарях.

"Де її нога?" Напівголу Кім Кардашьян підняли на сміх за курйозне фото

Instagram @kimkardashian

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Молода "копія": Кім Кардашьян захопила шанувальників оголеним фото

"Де її права нога?" - пожартували шанувальники.

"Не зрозуміла, що з ногами у Кім?" - відзначили деякі з них.

"Де її нога?" Напівголу Кім Кардашьян підняли на сміх за курйозне фото

"Де її нога?" Напівголу Кім Кардашьян підняли на сміх за курйозне фото

"Де її нога?" Напівголу Кім Кардашьян підняли на сміх за курйозне фото

"Де її нога?" Напівголу Кім Кардашьян підняли на сміх за курйозне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, світська левиця, актриса і модель Кім Кардашьян назвала свою точну вагу. Артистка розповіла, що маса її тіла становить 119 фунтів (близько 54 кілограмів).

Особи
Кім КардашьянКаньє Уест
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