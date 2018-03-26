Данилко і Притула знімуться в еротичній комедії

Український шоумен та музикант Андрій Данилко стане героєм нової романтичної комедії "Секс і нічого особистого" разом з відомим телеведучим.

Так, в пікантній комедійної картині Данилко зніметься разом з коміком Сергієм Притулою. Крім цього, Притула разом з командою "Вар'яти-шоу" є авторами сценарію до фільму, повідомляє МедиаНяня.

Комедія "Секс і нічого особистого" є українською адаптацією канадського фільму "My awkward sexual adventure". У картині з'явиться епатажний артист Андрій Данилко, при чому, за словами продюсера Влада Ряшина, в зовсім несподіваному образі.

Андрій Данилко та Сергій Притула МедиаНяня

"Роль буде невеликою, приблизно як камео, але, я впевнений, яскравою", - заінтригував Ряшин.

Знімальна команда не поспішає розкривати деталі про цього персонажа. Роль Андрія Данилка повинна стати сюрпризом для всіх його шанувальників і любителів кіно. Влад Ряшин також додав, що і він, і Андрій Михайлович поставилися до роботи над фільмом з великим ентузіазмом.

Відзначимо, новий український фільм вийде на екрани вже 14 лютого наступного, 2019 року.

Як повідомляв "Обозреватель", Андрій Данилко, який був одним з журі Національного відбору на Євробачення-2018, став фігурантом скандалу. Так, на некоректні висловлювання менеджера однієї з конкурсантки, Данилко нецензурно послав його в прямому ефірі.