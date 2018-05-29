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"Чудо-жінка" відмовилася від участі в "Євробаченні-2019"

2.5тЧитати новину російською

Ізраїльську актрису Галь Гадот, відому по фільму "Чудо-жінка", запросили стати ведучою міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2019".

Незважаючи на те, що вона хотіла б взяти участь у заході, через щільний графік змушена відмовитися від пропозиції. Про це передає i24.

"Вона була б щаслива стати ведучою та мати відношення до конкурсу "Євробачення", але, на жаль, через щільний розклад і укладені раніше домовленості це неможливо", - повідомили агенти артистки.

Галь Гадот

Tv.ua

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Єрусалим можуть позбавити "Євробачення-2019"

Після відмови Гадот ведучий "Євробачення-1999" Ігаль Равід публічно попросив її подумати ще раз.

"Не хотілося б оскаржувати твоє професійне рішення, але це буде чудово для тебе і для нас. "Євробачення" в Єрусалимі зіткнеться з викликами, технічними та політичними, в Ізраїлі та за кордоном, але це буде велике змагання! Так що приїжджай!" - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році на конкурсі перемогла представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею Toy, в якій, до речі, були відсилання до фільму "Чудо-жінка".

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Тема
Євробачення-2019
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