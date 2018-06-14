Чотири "Так": український режисер підкорив суддів шоу America's Got Talent

Український режисер-постановник і хореограф Костянтин Томільченко, відомий проектами "Х-Фактор" і "Танцюють всі!" на телеканалі СТБ, виступив зі своїм номером на американському шоу America's Got Talent, де отримав чотири впевнених "Так" від суддів.

Оцінки журі дозволили Томільченко пройти до наступного етапу 13 сезону талант-шоу. Номер режисера був опублікований на каналі America's Got Talent в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Фото: mediananny.com

За сюжетом номера з назвою The Escape, головний герой, якого і зіграв Костянтин Томільченко, нібито знаходиться у віртуальній реальності. Спочатку подорож проходить спокійно, але поволі перетворюється на щось небезпечне. Герой потрапляє в різні місця: від лісу до морських глибин.

"Цей номер виник як творчий експеримент, над яким ми почали працювати ще в квітні 2017 року. Нас зацікавило, що буде, якщо ми створимо танець в 3D-просторі, де виконавці зможуть переміщатися не тільки на сцені, а й над нею. Фактично вільно "літати" перед глядачами. Після кількох місяців експериментів ми зрозуміли, що це не тільки можливо, але й може виглядати по-справжньому захоплююче", - процитував Томільченка СТБ.

Глядачі відреагували на номер українця гучними оваціями, в свою чергу, Хайді Клум, Саймон Коуелл та інші члени журі були в повному захваті і все четверо сказали Томільченко і його команді "Так".

Нагадаємо, Костянтин Томільченко також став відомим завдяки роботі на проекті "Україна має талант", переможному номеру Джамали на "Євробаченні 2016" і номеру MELOVIN'а на "Євробаченні-2018", в яких виступив режисером-постановником.

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