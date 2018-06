Через два місяці: в Швеції поховали померлого діджея Avicii

Відомого шведського діджея Avicii, (Тіма Берглінга), який раптово помер у квітні 2018 року, поховали на його батьківщині - в Стокгольмі (Швеція).

Артист помер у віці 28 років в результаті суїциду в місті Маскат (Оман). Церемонію похорону змогли провести лише через два місяці, пише Daily Mail .

Траурна церемонія була закритою для сторонніх, на ній були присутні тільки рідні і близькі друзі Тіма.

Avicii elheraldo.co

Відзначимо, причини смерті музиканта до сих пір не розкриваються. За попередньою версією, Avicii помер від значної крововтрати в результаті суїциду. Останні кілька років діджей страждав від проблем зі здоров'ям, у тому числі через алкоголь. Раніше він зізнавався, що кинув пити.

Діджей Avicii починав кар'єру з реміксів. Він прославився в 2010 році завдяки синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" і "Levels". У 2013 році журнал Forbes назвав його одним з найбільш високооплачуваних діджеїв в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше з'ясувалося, що у загиблого діджея Avicii була таємна сім'я.