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"Чекаємо в Україні!" Макаревич поскаржився на тиск Кремля

1.5тЧитати матеріал російською

Лідер культового гурту "Машина времени" Андрій Макаревич розповів, що концерт під стінами Кремля 12 червня на честь Дня Росії для колективу скасовується.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що щодо зриву виступу музичного колективу хтось домовлятися.

"Якщо хтось розраховував побачити "Машину" 12 червня – не побачите. Хтось комусь подзвонив", – повідомив Макаревич.

Андрій Макаревич - концерт під стінами кремля

Андрій Макаревич - концерт під стінами кремля

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У коментарях через небезпечну політичну ситуацію та останні затримання порадили артистові їхати до України.

"Приїжджайте в Україну! Тут вам точно радітимуть, заодно і попірнати можна", "Україна Вам завжди рада! Приїжджайте до нас", "Враховуючи те, що відбувається, їм справді не довго залишилося "дзвонити", і думаю, ми дуже скоро зможемо насолодитися вашою творчістю", "Гади", "Жорстко", – відреагували шанувальники.

Концерт гурту "Машина часу"

Концерт гурту "Машина часу"

Facebook Макаревича

"Чекаємо в Україні!" Макаревич поскаржився на тиск Кремля
"Чекаємо в Україні!" Макаревич поскаржився на тиск Кремля
"Чекаємо в Україні!" Макаревич поскаржився на тиск Кремля
"Чекаємо в Україні!" Макаревич поскаржився на тиск Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макаревич часто критикує російську владу та її дії. Нещодавно він виступив проти роздачі паспортів РФ на Донбасі, через що росіяни накинулися на нього з критикою.

У числі обурених відзначилася і скандальна співачка Юлія Чичеріна, Вона вибухнула образами, а також повідала про "гуманітарну катастрофу" і "ф*шистів" в Україні.

Пізніше розгорівся скандал, що "Машина часу" збирається виступити 12 червня за стінами Кремля. На це Макаревич заявив, що люди вже зійшли з розуму, і порадив слухати музику.

Пізніше він емоційно звернувся до росіян через критику на свою адресу, зазначивши, що всередині людей "занадто багато л*йна".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Андрій Макаревич
Місце
РосіяМосква
Теги
музикаНовини Росії
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Бросайте эту вонючую,рабскую педерацию.Приезжайте в Украину Вам все рады
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Иванов Петр
Иванов Петр
В годы моей юности я обожал Машину и Макара, но годы своё берут и на мозгах Андрюхи это явно сказывается, очень жаль, но такова жизнь.
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Забирайте этого ушлепка вместе с паниным.
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