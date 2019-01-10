Бузова потрапила в немилість головного каналу РФ: чим вона завинила

Користувачі мережі помітили, що на "Первом канале" вирізали виступ російської співачки Ольги Бузової з телеверсії передачі "Різдво з Григорієм Лепсом", запис якої відбулася 26 грудня, а показ шоу в телеефірі пройшов 7 січня.

Гостями проекту стали багато знаменитостей, у тому числі Філіп Кіркоров, Діана Арбеніна, Ані Лорак, Ольга Бузова і інші артисти. Про це повідомляє видання "Тopnews".

Rsute.ru

Однак виступ ведучої "Дому-2" було вирізано з ефіру - за офіційною версією через обмежений хронометраж. Користувачі мережі вважають, що Бузову покарали за те, що в сторіз свого Instagram вона опублікувала відео з п'яним Лепсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську телеведучу Ольгу Бузову розкритикували в мережі за фото, де вона постала в чорному пеньюарі без білизни.