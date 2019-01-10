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Бузова потрапила в немилість головного каналу РФ: чим вона завинила

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Користувачі мережі помітили, що на "Первом канале" вирізали виступ російської співачки Ольги Бузової з телеверсії передачі "Різдво з Григорієм Лепсом", запис якої відбулася 26 грудня, а показ шоу в телеефірі пройшов 7 січня.

Гостями проекту стали багато знаменитостей, у тому числі Філіп Кіркоров, Діана Арбеніна, Ані Лорак, Ольга Бузова і інші артисти. Про це повідомляє видання "Тopnews".

Бузова потрапила в немилість головного каналу РФ: чим вона завинила

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Однак виступ ведучої "Дому-2" було вирізано з ефіру - за офіційною версією через обмежений хронометраж. Користувачі мережі вважають, що Бузову покарали за те, що в сторіз свого Instagram вона опублікувала відео з п'яним Лепсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську телеведучу Ольгу Бузову розкритикували в мережі за фото, де вона постала в чорному пеньюарі без білизни.

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Бузова, Киркоров и тд и тп ... !Голимая попса, ни текста, ни музыки ....
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Воронов Евгений, ну у Киркорова всё же есть несколько хороших песен. Их мало но они есть. Бузова же на самом деле очень умна, но в музыкальном плане полное дно.
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