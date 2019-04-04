''Бумбокс'' і Тіна Кароль вразили фанів спільним треком

Гурт "Бумбокс" і співачка Тіна Кароль порадували фанів спільним треком "Безодня". Прем'єра пісні відбулася 4 квітня на YouTube-каналі familyboombox.

Найближчим часом новоспечений дует обіцяє випустити кліп, а тим часом публікує пісню.

Свіжий трек активно збирає прослуховування та лайки. Перші слухачі відзначають незвичайну енергетику, викликану голосами Андрія Хливнюка та Тіни Кароль.

"Надзвичайна поєднання голосів", "Це дуже гарна робота", "Божественний дует", — відреагували під відео.

Як скоро слухачі зможуть побачити кліп до пісні, наразі невідомо.

Як писав раніше OBOZREVATEL, британці Years & Years привезуть до України один з найкращих поп-альбомів року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!