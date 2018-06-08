Богдан Юсипчук: "Я зроблю те, чого не робив до мене жоден Холостяк"

Нещодавно глядачі СТБ вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" дізналися, кого творці проекту розглядають в якості дев'ятого головного героя. Один з претендентів - актор і найкрасивіший чоловік в світі за версією конкурсу Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук.

Як розповів потенційний Холостяк-9, поряд з собою він бачить дівчину, яка буде красива внутрішньо і зовні, а також розумна, ініціативна, з метою і чіткої життєвої позицією, вірна, любяща і приймаюча любов. Чоловік також мріє, щоб у нього з обраницею була одна мета на двох.

"Навколо багато дівчат на вигляд красунь, а в душі все навпаки, просто за зовнішнім виглядом це легше приховати", - пояснює він.

Богдан неодружений, тому як бажання створити сім'ю, за його словами, прийшов до нього з часом. Але якщо він піде шукати любов на проекті, то обіцяє зробити те, чого не робив жоден Холостяк до нього.

"Це буде дійсно насичено і цікаво. Головне - розкрити кожну дівчину, щоб вони не грали а "були", тоді все буде щиро і по-справжньому", - інтригує Богдан.

Новини Новим Холостяком вперше може стати батько з дитиною

Богдан Юсипчук Фото: прес-служба

Вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" глядачі СТБ отримали можливість взяти участь у виборі головного героя. В ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Роза Аль-Намрі назвала імена 5 претендентів, один з яких може стати дев'ятим Холостяком. Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосувати за свого фаворита або запропонувати свій варіант можна на офіційному сайті і на сторінках у соціальних мережах телеканалу СТБ, а також в додатку "Телепортал".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Артем Приходько розповів у своєму інтерв'ю, чого очікує від проекту "Холостяк" і яку дівчину шукає.