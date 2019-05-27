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"Бог поцілував його міцно!" Імовірний переможець "Голос. Діти" змусив суддів ридати

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В ході першого випуску п'ятого сезону шоу "Голос. Діти" виступив юний грузинський співак Саша Зазарашвілі, який змусив плакати всіх суддів проекту.

12-річний хлопець виконав хіт Селін Діон All Вy Мyself. його голос звучав настільки впевнено і чисто, що він з перших нот повернув до себе всіх суддів. Джамала, DZIDZIO і "Время и Стекло" розплакалися під час виступу. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Всі члени журі назвали Сашу вірогідним переможцем п'ятого сезону дитячого "Голосу" в Україні і почали боротися за те, щоб співак вибрав команду кожного з них для подальшого шляху на шоу. Всі подробиці першого випуску читайте тут.

Голос. Діти

Голос. Діти

YouTube

В результаті підліток вибрав в якості тренерів Надю Дорофєєву і Позитива з групи "Время и Стекло". Музиканти зазначили, що юного співака "міцно поцілував Бог", який обдарував його таким талантом.

На сцену готовится війта Останній учасник первого ефіру сліпих прослуховувань - Саша Зазарашвілі. У свои дванадцять маленький мрійник чітко визначився зі своєю метою – ВІН хоче стати відомим вокалістом и співати в оперному театрі La Scala. Наразі хлопець живе в невеличка грузинська поселенні в багатодітній сім'ї. Батьки Олександра віховують двох рідних, а такоже четверо прийомних дітей, батько та мати якіх погибли в автокатастрофі. Дітей Хотіли віддаті в інтернат, но Олександрі вмовів батьків взяти їх під опіку. ВІН хоче стати успішнім артистом та допомагаті діткам, Які живуть у інтернаті. Ділісь своими емоціямі від виступа юного співака у коментарях.

Публікація від Голос. Діти (@ golos.dity)

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Донька зірки "Квартал 95" візьме участь у шоу "Голос. Діти"

"Цей сезон варто зробити тільки для тебе! Геніально!" – відзначили на проекті.

Час минув

Час минув

YouTube

Час минув

Час минув

YouTube

Відзначимо, в мережі також виник ажіотаж навколо виступу. Користувачі прокоментували, що Саша став єдиним учасником першого випуску "Голос. Діти", від якого "по шкірі побігли мурашки".

Дзідзьо з Сашком Зазарашвілі

Дзідзьо з Сашком Зазарашвілі

YouTube

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Фіналіст "Голос. Діти" на відео тонко потролив дочку Алсу
Джамала

Джамала

YouTube

"Заспівав дуже сильно, аж до сліз і мурашок. Ні в одній мові немає слів: щоб висловити: наскільки це було круто", – відзначили коментатори.

"Бог поцілував його міцно!" Імовірний переможець "Голос. Діти" змусив суддів ридати
"Бог поцілував його міцно!" Імовірний переможець "Голос. Діти" змусив суддів ридати
"Бог поцілував його міцно!" Імовірний переможець "Голос. Діти" змусив суддів ридати

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив з упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Читайте всі новини по темі ""Голос. Діти"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
"Голос. Діти"
Особи
група DZIDZIOМихайло Хома Дзідзьо
Тег
Голос. Діти
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