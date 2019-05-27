"Бог поцілував його міцно!" Імовірний переможець "Голос. Діти" змусив суддів ридати

В ході першого випуску п'ятого сезону шоу "Голос. Діти" виступив юний грузинський співак Саша Зазарашвілі, який змусив плакати всіх суддів проекту.

12-річний хлопець виконав хіт Селін Діон All Вy Мyself. його голос звучав настільки впевнено і чисто, що він з перших нот повернув до себе всіх суддів. Джамала, DZIDZIO і "Время и Стекло" розплакалися під час виступу. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Всі члени журі назвали Сашу вірогідним переможцем п'ятого сезону дитячого "Голосу" в Україні і почали боротися за те, щоб співак вибрав команду кожного з них для подальшого шляху на шоу. Всі подробиці першого випуску читайте тут.

Голос. Діти YouTube

В результаті підліток вибрав в якості тренерів Надю Дорофєєву і Позитива з групи "Время и Стекло". Музиканти зазначили, що юного співака "міцно поцілував Бог", який обдарував його таким талантом.

"Цей сезон варто зробити тільки для тебе! Геніально!" – відзначили на проекті.

Час минув YouTube

Час минув YouTube

Відзначимо, в мережі також виник ажіотаж навколо виступу. Користувачі прокоментували, що Саша став єдиним учасником першого випуску "Голос. Діти", від якого "по шкірі побігли мурашки".

Дзідзьо з Сашком Зазарашвілі YouTube

Джамала YouTube

"Заспівав дуже сильно, аж до сліз і мурашок. Ні в одній мові немає слів: щоб висловити: наскільки це було круто", – відзначили коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив з упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.