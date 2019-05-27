"Бог поцілував його міцно!" Імовірний переможець "Голос. Діти" змусив суддів ридати

В ході першого випуску п'ятого сезону шоу "Голос. Діти" виступив юний грузинський співак Саша Зазарашвілі, який змусив плакати всіх суддів проекту.
12-річний хлопець виконав хіт Селін Діон All Вy Мyself. його голос звучав настільки впевнено і чисто, що він з перших нот повернув до себе всіх суддів. Джамала, DZIDZIO і "Время и Стекло" розплакалися під час виступу. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Всі члени журі назвали Сашу вірогідним переможцем п'ятого сезону дитячого "Голосу" в Україні і почали боротися за те, щоб співак вибрав команду кожного з них для подальшого шляху на шоу. Всі подробиці першого випуску читайте тут.
Голос. Діти
YouTube
В результаті підліток вибрав в якості тренерів Надю Дорофєєву і Позитива з групи "Время и Стекло". Музиканти зазначили, що юного співака "міцно поцілував Бог", який обдарував його таким талантом.
На сцену готовится війта Останній учасник первого ефіру сліпих прослуховувань - Саша Зазарашвілі. У свои дванадцять маленький мрійник чітко визначився зі своєю метою – ВІН хоче стати відомим вокалістом и співати в оперному театрі La Scala. Наразі хлопець живе в невеличка грузинська поселенні в багатодітній сім'ї. Батьки Олександра віховують двох рідних, а такоже четверо прийомних дітей, батько та мати якіх погибли в автокатастрофі. Дітей Хотіли віддаті в інтернат, но Олександрі вмовів батьків взяти їх під опіку. ВІН хоче стати успішнім артистом та допомагаті діткам, Які живуть у інтернаті. Ділісь своими емоціямі від виступа юного співака у коментарях.
"Цей сезон варто зробити тільки для тебе! Геніально!" – відзначили на проекті.
Час минув
YouTube
Час минув
YouTube
Відзначимо, в мережі також виник ажіотаж навколо виступу. Користувачі прокоментували, що Саша став єдиним учасником першого випуску "Голос. Діти", від якого "по шкірі побігли мурашки".
Дзідзьо з Сашком Зазарашвілі
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Джамала
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"Заспівав дуже сильно, аж до сліз і мурашок. Ні в одній мові немає слів: щоб висловити: наскільки це було круто", – відзначили коментатори.
Як повідомляв OBOZREVATEL, представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив з упевненістю, що "вбив" свою бабусю.
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