"Білизну чужу ненавиджу нюхати": Шнуров жорстко висміяв галас навколо любовних пригод Собчак

Скандальний російський музикант, лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров зухвало висміяв телеведучу Ксенію Собчак і галас, який зчинився навколо її розлучення з Максимом Віторганом й стосунків із "коханцем", режисером Костянтином Богомоловим.
Так, Шнур написав новий вірш, у якому назвав Ксенію "хітрож*пою актрисою", котра намагалася будувати любов, а вийшло шоу "Дом-2". Вірш опублікований на сторінці Шнурова в Instagram.
Також співак посміявся і над тим, що Собчак зуміла роздути драму, про яку говорить вся Росія, водночас зірка видає себе за "чесну й правильну".
Собчак і Віторган
Спутник
Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак офіційно одружена з режисером і актором Максимом Віторганом. Вони одружилися в лютому 2013 року. В 2016-му в них народився син.
У кінці 2018-го в мережі з'явилися докази того, що сосунки пари опинилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим нецензурно висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення із Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той самий вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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