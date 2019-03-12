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"Білизну чужу ненавиджу нюхати": Шнуров жорстко висміяв галас навколо любовних пригод Собчак

1.7тЧитати матеріал російською

Скандальний російський музикант, лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров зухвало висміяв телеведучу Ксенію Собчак і галас, який зчинився навколо її розлучення з Максимом Віторганом й стосунків із "коханцем", режисером Костянтином Богомоловим.

Так, Шнур написав новий вірш, у якому назвав Ксенію "хітрож*пою актрисою", котра намагалася будувати любов, а вийшло шоу "Дом-2". Вірш опублікований на сторінці Шнурова в Instagram.

Також співак посміявся і над тим, що Собчак зуміла роздути драму, про яку говорить вся Росія, водночас зірка видає себе за "чесну й правильну".

Собчак і Віторган

Собчак і Віторган

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Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:

"Білизну чужу ненавиджу нюхати": Шнуров жорстко висміяв галас навколо любовних пригод Собчак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Сергій ШнуровМаксим ВіторганКостянтин Богомолов
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