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''Безглузді питання'': MARUV у ''95 Кварталі'' висміяла суддів Нацвідбору

5.1тЧитати матеріал російською

Скандальна співачка MARUV, переможниця Нацвідбору на Євробачення-2019, яка в підсумку відмовилася представляти країну на конкурсі, стала гостею гумористичного шоу "Вечірній квартал".

У сюжеті випуску співачка та актори студії "Квартал 95" висміяли скандал навколо Нацвідбору. Сама ж MARUV гостро пожартувала і на адресу суддів (відео дивіться нижче).

''Безглузді питання'': MARUV у ''95 Кварталі'' висміяла суддів Нацвідбору

У сцені співачка зіграла дівчину одного з акторів, який нібито знайомить її зі своїми рідними - мамою, батьком та бабусею. В одному з епізодів хлопець кличе дівчину за стіл поспілкуватися, на що MARUV відповідає:

"Я не дуже люблю, коли я стою, а троє людей сидять і задають дурні питання", - відповіла вона.

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З колючими жартами артисти згадали про ведучого Сергія Притулу, про питання з анексією Криму, про критику на адресу співачки після виступу на Нацвідборі та багато іншого.

У мережі номер "Кварталу" викликав неоднозначні враження. Гумор студії та співачки припав до смаку не всім.

  • Нагадаємо, що перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів із організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

  • Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

  • Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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Особи
MARUVстудія "95 квартал"
Місце
Україна
Теги
ЄвробаченняНацвідбір на Євробаченнявидео95 Квартал
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Grich Lara
Grich Lara
Когда пошлость называют юмором,становится совсем не смешно
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Надежда Вера
Надежда Вера
Уроды 95 квартала и их марув
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