"Без трусів": Тодоренко зробила інтимне зізнання про своє весілля

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка в жовтні 2018 року розписалася з російським співаком Владом Топаловим, зробила дивне зізнання про своє весілля.
Так, сім'я Тодоренко-Топалов планує відзначити урочистість у липні 2019-го, Регіна активно готується до пишного свята, зокрема, працює над образом. На особистій сторінці в Instagram Тодоренко зазначила, що "готова іти під вінець без білизни".
Регіна Тодоренко і Влад Топалов
Гордон
"Хвилюєтеся? Сьогодні провели фінальну примірку суконь нареченої і дружок. Почали плакати, потім сміятися, опісля організувалася загальна історія. Виявилося, що до мого образу не вистачає трусів, але це не проблема, я можу і без них!" – посміялася Регіна.
# подготовкаКСвадьбе хвилюєтеся? Я теж трошки) Сьогодні провели фінальну примірку суконь нареченої і подружок нареченої (@kovlyasha тебе не вистачало) 😘. Почали дружно плакати, потім сміятися, після організувалася загальна історія) Виявилося, що до мого образу не вистачає трусів 😆, але це не проблема, я можу і без них 😁. До речі, хотіла у вас запитати, чи варто надягати підв'язку на ніжку або це вже немодно? Якщо цікаво, моє платтячко в горошок з @pe_for_girls ❤️ Спасибі тобі, @yanafisti, що допомагаєш створювати неймовірні образи для моїх подружек🙏🏻 Сьогодні я задумалася про те, яка кількість людей працює над організацією нашого весілля 👰🙈🙈🙈во чолі з нашої @alina_topalova (@ace_events) .... мама дорогая, таке відчуття, що ми готуємо цілий спектакль, який відправиться в світове турне) Скоро ви все побачите і дізнаєтеся! Вже дуже хочеться з вами поділитися ❤️ # регінатодоренко # владтопалов # СемейниебудніТТ # свадьбаТТ
У коментарі під її постом у мережі багато шанувальників підтримали зірку, зазначивши, що у неї буде "королівське весілля". Інші ж дорікнули їй у тому, що влаштовувати такий захід після того, як розписалася з чоловіком і народила йому дитину – дивно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова в жовтні 2018 року. Пара розписалася в Москві.
5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.
Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
У липні 2019 року вони планують пишно відсвяткувати весілля в Італії.
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