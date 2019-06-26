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"Без трусів": Тодоренко зробила інтимне зізнання про своє весілля

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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка в жовтні 2018 року розписалася з російським співаком Владом Топаловим, зробила дивне зізнання про своє весілля.

Так, сім'я Тодоренко-Топалов планує відзначити урочистість у липні 2019-го, Регіна активно готується до пишного свята, зокрема, працює над образом. На особистій сторінці в Instagram Тодоренко зазначила, що "готова іти під вінець без білизни".

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Гордон

"Хвилюєтеся? Сьогодні провели фінальну примірку суконь нареченої і дружок. Почали плакати, потім сміятися, опісля організувалася загальна історія. Виявилося, що до мого образу не вистачає трусів, але це не проблема, я можу і без них!" – посміялася Регіна.

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# подготовкаКСвадьбе хвилюєтеся? Я теж трошки) Сьогодні провели фінальну примірку суконь нареченої і подружок нареченої (@kovlyasha тебе не вистачало) 😘. Почали дружно плакати, потім сміятися, після організувалася загальна історія) Виявилося, що до мого образу не вистачає трусів 😆, але це не проблема, я можу і без них 😁. До речі, хотіла у вас запитати, чи варто надягати підв'язку на ніжку або це вже немодно? Якщо цікаво, моє платтячко в горошок з @pe_for_girls ❤️ Спасибі тобі, @yanafisti, що допомагаєш створювати неймовірні образи для моїх подружек🙏🏻 Сьогодні я задумалася про те, яка кількість людей працює над організацією нашого весілля 👰🙈🙈🙈во чолі з нашої @alina_topalova (@ace_events) .... мама дорогая, таке відчуття, що ми готуємо цілий спектакль, який відправиться в світове турне) Скоро ви все побачите і дізнаєтеся! Вже дуже хочеться з вами поділитися ❤️ # регінатодоренко # владтопалов # СемейниебудніТТ # свадьбаТТ

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

У коментарі під її постом у мережі багато шанувальників підтримали зірку, зазначивши, що у неї буде "королівське весілля". Інші ж дорікнули їй у тому, що влаштовувати такий захід після того, як розписалася з чоловіком і народила йому дитину – дивно.

"Без трусів": Тодоренко зробила інтимне зізнання про своє весілля

"Без трусів": Тодоренко зробила інтимне зізнання про своє весілля

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Теги
шоу-бизнесНовини Росіївесілля
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