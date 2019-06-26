"Без трусів": Тодоренко зробила інтимне зізнання про своє весілля

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка в жовтні 2018 року розписалася з російським співаком Владом Топаловим, зробила дивне зізнання про своє весілля.

Так, сім'я Тодоренко-Топалов планує відзначити урочистість у липні 2019-го, Регіна активно готується до пишного свята, зокрема, працює над образом. На особистій сторінці в Instagram Тодоренко зазначила, що "готова іти під вінець без білизни".

Регіна Тодоренко і Влад Топалов Гордон

"Хвилюєтеся? Сьогодні провели фінальну примірку суконь нареченої і дружок. Почали плакати, потім сміятися, опісля організувалася загальна історія. Виявилося, що до мого образу не вистачає трусів, але це не проблема, я можу і без них!" – посміялася Регіна.

У коментарі під її постом у мережі багато шанувальників підтримали зірку, зазначивши, що у неї буде "королівське весілля". Інші ж дорікнули їй у тому, що влаштовувати такий захід після того, як розписалася з чоловіком і народила йому дитину – дивно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова в жовтні 2018 року. Пара розписалася в Москві.

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У липні 2019 року вони планують пишно відсвяткувати весілля в Італії.

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