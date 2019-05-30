Барських зробив гучну заяву про кар'єру і вразив мережу відео

Відомий український поп-співак Макс Барських презентував яскраве відео на трек "Неземна", зробивши таким чином гучну заяву про свою кар'єру в шоу-бізі.

Так, артист заявив про всесвітнє турне, в рамках якого планує відвідати 15 країн і дати близько 30 концертів. Зокрема, Барських виступить в Канаді, США, Австралії, а також країнах Європи і Азії, повідомила прес-служба співака.

Макс Барських Прес-служба артиста

З нагоди анонсу світового турне Барських презентував космічне відео до свого хіта "Неземна". Тур же отримав однойменну назву NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 (відео дивіться нижче).

Відзначимо, турне охопить Австралію, США, Канаду, країни Балтії, Казахстан, Великобританію, Німеччину, Польщу, Данію та інші країни. Стартує він зі столиці Литви – Вільнюса.

Макс Барських Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні-2019 Макс Барських потрапив в серйозне ДТП в Лос-Анджелесі, США. Його госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму.

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