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/Шоубіз

Барських зробив гучну заяву про кар'єру і вразив мережу відео

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Відомий український поп-співак Макс Барських презентував яскраве відео на трек "Неземна", зробивши таким чином гучну заяву про свою кар'єру в шоу-бізі.

Так, артист заявив про всесвітнє турне, в рамках якого планує відвідати 15 країн і дати близько 30 концертів. Зокрема, Барських виступить в Канаді, США, Австралії, а також країнах Європи і Азії, повідомила прес-служба співака.

Макс Барських

Макс Барських

Прес-служба артиста

З нагоди анонсу світового турне Барських презентував космічне відео до свого хіта "Неземна". Тур же отримав однойменну назву NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 (відео дивіться нижче).

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Відзначимо, турне охопить Австралію, США, Канаду, країни Балтії, Казахстан, Великобританію, Німеччину, Польщу, Данію та інші країни. Стартує він зі столиці Литви – Вільнюса.

Макс Барських

Макс Барських

Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні-2019 Макс Барських потрапив в серйозне ДТП в Лос-Анджелесі, США. Його госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму.

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Особа
Макс Барських
Тег
шоу-бизнес
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