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Автор хітів Орбакайте і Лепса трагічно загинув у ДТП: що трапилось

15.6тЧитати матеріал російською

У понеділок, 29 жовтня в Підмосков'ї в результаті смертельної ДТП загинув відомий композитор Володимир Бородін, котрий є автором хітів багатьох російських і радянських зірок.

Музиканту було 52 роки. Разом із ним у машині знаходилися його син і невістка, які були доставлені в лікарню у важкому стані, пише "СтарХит".

Причина аварії, що відбулася, поки не називається. Цілком можливо, що водій просто не впорався з керуванням транспортним засобом через втому.

Володимир Бородін

Володимир Бородін

Старх

Відзначимо, композитор Володимир Бородін добре відомий у російському шоу-бізнесі. Він є автором пісень Крістіни Орбакайте, Григорія Лепса, Тетяни Буланової, Олексія Глизіна і багатьох інших артистів. Йому належать такі хіти, як "Сто дней до приказа", "Поздний вечер в Сорренто" і ще кілька десятків популярних композицій.

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Поки родичі і друзі Бородіна не коментують обставини трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 26 жовтня на 74-му році життя помер легендарний російський актор Микола Караченцов. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Караченцова поховали в понеділок, 29 жовтня в Москві на Троєкуровському кладовищі.

Особи
Крістіна ОрбакайтеГригорій ЛепсОлексій Глизін
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коршун федот
коршун федот
"..Он является автором песен Кристины Орбакайте, Григория Лепса, Татьяны Булановой, Алексея Глызина и многих других артистов.." Адля кобзона нічого не писав? Прничому тут мокшинський балалаєчник до українських новин?
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