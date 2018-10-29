Автор хітів Орбакайте і Лепса трагічно загинув у ДТП: що трапилось

У понеділок, 29 жовтня в Підмосков'ї в результаті смертельної ДТП загинув відомий композитор Володимир Бородін, котрий є автором хітів багатьох російських і радянських зірок.

Музиканту було 52 роки. Разом із ним у машині знаходилися його син і невістка, які були доставлені в лікарню у важкому стані, пише "СтарХит".

Причина аварії, що відбулася, поки не називається. Цілком можливо, що водій просто не впорався з керуванням транспортним засобом через втому.

Володимир Бородін Старх

Відзначимо, композитор Володимир Бородін добре відомий у російському шоу-бізнесі. Він є автором пісень Крістіни Орбакайте, Григорія Лепса, Тетяни Буланової, Олексія Глизіна і багатьох інших артистів. Йому належать такі хіти, як "Сто дней до приказа", "Поздний вечер в Сорренто" і ще кілька десятків популярних композицій.

Поки родичі і друзі Бородіна не коментують обставини трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 26 жовтня на 74-му році життя помер легендарний російський актор Микола Караченцов. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Караченцова поховали в понеділок, 29 жовтня в Москві на Троєкуровському кладовищі.