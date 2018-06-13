Arash feat. Helena - Dooset Daram (FIlatov & Karas Remix)

Arash - ірано-шведський співак, танцюрист, композитор і продюсер, який дуже полюбився світовим слухачам. У 2009 році він навіть брав участь в конкурсі "Євробачення", але зайняв там 3 місце.

Він зробив те, що до нього вдавалося небагатьом - виконуючи свої пісні не англійською, а на незрозумілій більшості його фанатів фарсі, зумів стати зіркою світового рівня.

У 2018 році випустив кліп спільно зі шведською співачкою Helena на пісню "Dooset daram". Російський музичний проект FIlatov & Karas створив ремікс на хіт, немов наповнивши пісню свіжим подихом.

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