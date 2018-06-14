Ані Лорак загрузла в мільйонних боргах, намагаючись обійти Кіркорова

Українська співачка Ані Лорак в спробах зробити своє шоу DIVA одним з найграндіозніших в російському шоу-бізнесі загрузла в мільйонних боргах.

Як зізналася сама артистка, тонни обладнання, сотні сценічних костюмів і задіяний персонал обійшлися їй у суму, яку доведеться відпрацьовувати найближчі кілька років, пише Clutch.

Масштабне шоу DIVA виконавиця представила навесні цього року. Презентація пройшла в Мінську (Білорусь), після цього Лорак гастролювала в США і п'яти російських містах.

DIVA, для реалізації якого знадобилося більше 210 тонн обладнання, сцена-трансформер, близько 500 кінетичних підвісів для створення трюків в повітрі, 19 ліфтів, 240 сценічних костюмів і команда з 250 людей, стало другим за витратами в шоу-бізнесі РФ. Співачці не вдалося обійти масштабами Філіпа Кіркорова, однак замість цього довелося розбиратися з боргами.

"Воно коштує стільки, що я зараз в боргах. І відпрацьовувати його буду найближчих пару років точно. Цифри ми ще до кінця не знаємо, тому що розрахувалися не з усіма підрядниками, ми ще збираємо рахунки... мова йде про мільйони доларів...", - процитувало артистку джерело.

На даному етапі Лорак доводиться розширювати свій гастрольний тур не тільки через любов до своїх шанувальників, а й з метою вибратися з боргової ями.

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