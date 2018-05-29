Ані Лорак ледь не загинула: деталі інциденту

Одіозна українська співачка Ані Лорак, яка фактично переїхала жити до Москви, регулярно виступає в Росії і отримує там різні нагороди, ледь не загинула.

Жахливий інцидент стався під час зйомок кліпу на пісню "Сумасшедшая", які проходили в Греції. Про це передає "Комсомольская правда в Україні".

За сценарієм відеороботи, пара закоханих спізнюється на літак і намагається наздогнати його по землі на червоному кабріолеті. За задумом режисера, автомобіль зі співачкою і її супутником повинен був рухатися по вузькій звивистій дорозі.

Знімальна група не врахувала того, що ретро-автомобілі непередбачувані на великий спеці, та й довгі переїзди вони не дуже люблять. На сонці двигун красеня-кабріолета швидко нагрівався - доводилося постійно робити перерву.

"У якийсь момент, коли ми спускалися по серпантину, раптом почали відмовляти гальма. Машина мчала на величезній швидкості, ми стрімко втрачали управління... Попереду обрив, я встигла тільки заплющити очі та подумати: "Ну все". Навіть не зрозуміла, яким дивом у результаті вдалося загальмувати. до сих пір згадую про це з жахом", - зізналася Ані Лорак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ані Лорак поностальгувала за концертом в Україні.