Андрій Малахов записав відеозвернення до Зеленського

Російський телеведучий каналу "Россия-1" Андрій Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського через скандальну ідею телемосту.

Відео з'явилося в Instagram ведучого. За його словами, він "не хотів нічого поганого", а тепер просить Зеленського "захистити журналістів від розправи".

Малахов звернувся до Зеленському

"Все, що я хотів у рамках цього історичного телемосту — показати і розповісти людям, що ми читали, слухали, дивилися, носили, їли всі ті п'ять років, що не спілкуємося між собою", — заявив Малахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Після вибуху громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалене "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

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