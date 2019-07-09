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Андрій Малахов записав відеозвернення до Зеленського

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Російський телеведучий каналу "Россия-1" Андрій Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського через скандальну ідею телемосту.

Відео з'явилося в Instagram ведучого. За його словами, він "не хотів нічого поганого", а тепер просить Зеленського "захистити журналістів від розправи".

Малахов звернувся до Зеленському

Малахов звернувся до Зеленському

"Все, що я хотів у рамках цього історичного телемосту — показати і розповісти людям, що ми читали, слухали, дивилися, носили, їли всі ті п'ять років, що не спілкуємося між собою", — заявив Малахов.

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"Ви й*бу далися, бл*дь?" Скрипін розгромив ідею про телеміст із пропагандистами

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" із пропагандистським каналом "Россия 1".

  • Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Після вибуху громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалене "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей".

  • Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

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Теми
Телеміст із РосієюРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Малахов
Місце
Україна
Теги
пропагандаРосія
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Мир Миру
Мир Миру
Матюки журналіста в ефірі грузинського каналу "Руставі 2" у бік Путіна чули всі, а от про погрози розправи над журналістами в Україні не вірте, господін Малахов, - то неправдива інформація. Кохайтеся :- )))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Мир Миру, патаму шо - место моськи около параши!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Моя собака с первого раза понимает, а эти сектанты карлика на каблуках - так и за 6 лет ничего не поняли? Ваше место около параши! Сколько еще нужно тысяч ваших вжопочленцев и ихтамнет отправить к моторыле, чтобы вы поняли, вонючки, что это остаточнепращайнемытаябензоколонка???
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Пусть Малахов телемост с Рустави2 проведёт, через
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
... через два месяца, к тому времени как раз Габуния вернётся
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