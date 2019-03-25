Американський співак трагічно загинув на зйомках кліпу

Американський кантрі-співак Джастін Картер трагічно загинув на зйомках кліпу, в якому у як реквізит використовував пістолет. З невідомої причини він виявився зарядженим і життя артиста обірвала безглузда випадковість.

Як пише The Source, під час зйомок Картер поклав пістолет у кишеню і той вистрілив. Поранення припало в голову артиста. Рана виявилася смертельною.

Фото: eonline.com

Зауважимо, що на початку березня Джастін Картер випустив доволі успішний кліп на пісню Love Affair. На сьогодні кліп зібрав у YouTube понад 650 тис. переглядів. Незадовго до цього кантрі-виконавець підписав контракт із компанією Triple Threat Management і збирався відправитися в тур по десяти штатах.

Представники організації відзначали потенціал Картера в музичній сфері. Співакові передбачали успіх його колеги по цеху, кантрі-виконавця Гарта Брукса.

Зі свого боку мати артиста розповіла пресі, що її син був дуже добрим і люблячим чоловіком, який вірив у Бога і займався благодійністю.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у четвер, 21 березня, у віці 75 років помер російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії Петро Зайченко, найбільш відомий глядачеві за роллю в серіалі "Далекобійники".

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