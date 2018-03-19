Аллу Пугачову запідозрили в поклонінні сатані через цитати

Російський актор і блогер Станіслав Садальський звернув увагу на цитату, яку використовувала співачка Алла Пугачова, що прийшла на вибори президента Росії з чоловіком Максимом Галкіним і в дивному вбранні, в одному з інтерв'ю.

Шоумен вказав на те, що артистка процитувала сатану з "Майстра і Маргарити" Булгакова.

"Зоряна сімейка сьогодні віддала священний обов'язок - Проголосували в Звенигороді - Що б ви побажали майбутньому президентові, про що попросили, може бути?

А. Б.- Я дуже рано прочитала Булгакова "Майстер і Маргарита" і завжди зі мною ця фраза: "Ніколи нічого не проси. Самі все запропонують і самі все дадуть".

"Ніколи нічого не проси. Самі все запропонують і самі все дадуть". Цю фразу вимовляє сатана.

У Христа інший підхід: "просіть і дасться Вам".

Алла Борисівна або неуважно читала, або свідомо на темній стороні (орфографія і пунктуація автора збережені, - ред.).

Публікація Садальського набрала більше 6 тисяч лайків і сотні коментарів.

Як повідомляв "Обозреватель", російський актор Станіслав Садалській, який підколов Жириновського з його "статевим відкриттям", розкритикував інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна телеканалу NBC.