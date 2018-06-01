ALEKSEEV представив відвертий кліп-роман до пісні "Сберегу"

Український поп-виконавець ALEKSEEV (Микита Алексєєв) представив в мережі кліп до нового синглу "Сберегу", який випустив незадовго після фіаско на "Євробаченні-2018", де представляв Білорусь.

Прем'єра нового кліпу відбулася на YouTube-каналі співака (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Грати закоханих - велике випробування. Ваші стосунки починаються, коли режисер кричить: "Мотор!" І закінчуються, як тільки оператор відводить камеру", - розповів ALEKSEEV.

За сюжетом історія відносин героя рядок за рядком лягає в основу його авторської книги. Спалахи з минулого, образи з пам'яті народжують новий твір, де можлива інша реальность. Разом з локаціями в кліпі змінюється атмосфера і настрій героїв, а дві паралельні сюжетні лінії, за задумом режисера, розмежовані чорно-білою та кольоровою візуалізацією.

Вперше в кар'єрі артисту довелося зніматися у відвертій сцені. Разом з головною героїнею, учасницею Freedom Ballet Марією Колосовою ALEKSEEV приймає душ у фінальному кадрі кліпу.

"Крайня сцена, де ми з Машею приймаємо душ, далася нам дуже не просто. Спочатку нічого не виходило, збентеження брало верх і все виглядало не по-справжньому. Навколо тебе багато людей, вони хочуть підтримати, але це тільки збиває. Тобі хочеться все кинути і піти, але ти не можеш підвести, і доводиться вживатися в роль", - розповів співак.

За добу кліп переглянули майже 50 тис. користувачів відеохостингу, при цьому сингл, також опублікований раніше на YouTube, зібрав понад півмільйона прослуховувань.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, продюсер ALEKSEEV прокоментував провал співака на "Євробаченні-2018".